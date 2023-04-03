Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З Трампом ситуація доволі проста, його карта вже не зіграла. Трамп розраховував на те, що своїми оголошеннями про затримання, заявами виходити й рятувати демократію, що він обвинувачується по політичній справі, він намагався "підняти вулицю". Причому, підняти її на рівні 6 січня 2021 року. Тобто повторити свій сценарій штурму Капітолія, а в цьому випадку штурму центрального суду штату Нью-Йорк", - пояснив Краєв.

За словами експерта-міжнародника, Трамп не отримав підтримки від попередніх спонсорів.

"На підтримку виходили 10-15 людей з плакатами про звільнення Трампа. Від попередніх спонсорів Трамп не отримав підтримки. Трампу не вдається зробити той хайп, який він очікував. Він просив своїх адвокатів, щоб його завели до зали судових засідань у кайданках та помаранчевому одязі в'язнів. Трамп намагається зробити шоу", - додав Краєв.