Це безпрецедентний удар по Москві, але процес депутінізації поки що відстає, - представник України в Радбезі ООН

Про це повідомляє Укрінформ.



"17 тис. військовослужбовців, більш як 1700 одиниць бронетехніки, майже 600 танків, понад 300 артилерійських систем, 127 літаків та 129 вертольотів, майже 100 ракетних установок, 54 системи ППО та сім кораблів. Це безпрецедентний удар по Москві (прим. - втрати росіян у війні), перед яким тьмяніють цифри радянських втрат в Афганістані", - сказав Кислиця.



За словами Сергія Кислиці, заяви, які лунають з боку Росії, та дії кремля свідчать про те, що "процес депутінізації поки що відстає". Дипломат також висловився стосовно переговорів у Стамбулі.



"Можливо, що Росія готова зробити кроки вперед, хоча до стійкого припинення вогню та всеосяжної деескалації ще далеко. Підписання договору про гарантії безпеки для України буде можливим лише після виведення всіх російських збройних формувань у місця дислокації станом на 23 лютого 2022 року", - сказав Кислиця.



Переговорний процес, який нині триває, жодним чином не знімає необхідності надання Україні додаткової допомоги зброєю та накладення нових санкцій на РФ за акт агресії, запевнив Сергій Кислиця.

29 березня російська делегація після переговорів заявила про скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямках

Та згодом представник Росії на переговорах уточнив, що деескалація на Київському та Чернігівському напрямках не означає припинення вогню.

У Генштабі ЗСУ вважають, що “відведення військ” РФ, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва ЗСУ.