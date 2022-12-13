У Литві продовжили надзвичайний стан на кордоні з РФ та Білоруссю

Про це повідомили на сайті парламенту.

Повідомляється, що висовуючи пропозицію про продовження надзвичайного стану, прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте і глава МВС міністр внутрішніх справ Агне Білотайте наголосили на її важливості.

"Надзвичайний стан пропонується продовжити, тому що нічого не змінилося, нічого не покращилося, стало тільки гірше — на території білорусі з'явилися додаткові російські сили", - сказала Шимоніте.

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Своєю чергою Білотайте зазначила, що наразі існують "певні загрози й з калінінградської сторони, тому що з'являються нові рейси, тому нам дійсно треба бути готовим".

У період надзвичайного стану будуть продовжені деякі з заходів, які вже вживаються: охорона державного кордону здійснюється в посиленому режимі, також проводяться перевірки на кордоні. Як і раніше, діятиме суворий візовий режим – видачу віз громадянам Росії та Білорусі у візових службах Литовської Республіки за кордоном припинено, за винятком випадків, коли посередником виступає Міністерство закордонних справ.