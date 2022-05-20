Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, 19 травня у Маріуполі відбулася зустріч так званої громадської організації "Донецька Республіка" із "керівниками" приймальної ватажка терористів Пушиліна.

Повідомляється, що у ході зустрічі окупаційній владі було дано завдання провести перепис окремої групи населення, а саме чоловіків від 18 до 50 років. Списки окупанти мають надати під виглядом формування "трудового резерву на розбір завалів".

За даними внутрішніх джерел радника мера, військові РФ планують розпочати у липні-серпні відкриту мобілізацію маріупольських чоловіків, одразу після отримання ними паспортів так званої ДНР або Російської Федерації.

Як повідомляє Андрющенко, таки чином Росія має намір протягом найближчого часу поповнити мобілізаційний резерв своїх військ за рахунок маріупольців.

Окупанти планують "навчати" маріупольських дітей за шкільними програмами РФ. Місцевих вчителів примушують співпрацювати

Нагадаємо, 19 травня у Маріуполі росіяни відкрили "дитячий центр" у приміщенні зруйнованого дитсадка

А 18 травня окупанти привезли в Маріуполь "журналістів", щоб поширювати фейк про руйнування міста українською армією

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb