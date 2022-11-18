У МЗС РФ заявили, що переговори зі США щодо України зараз неможливі через "радикально протилежні позиції"
У Росії та США "радикально протилежні позиції" щодо України, а тому переговорів з Вашингтоном на цю тему не може бути
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
"По Україні з ними просто нема про що говорити. Якщо виникає українська тема в тому чи іншому розрізі, це все в жанрі взаємного спрямування сигналів, а діалогу і якихось переговорів не може бути, у нас радикально протилежні позиції", — пояснив він.
- Нагадаємо, учора, 17 листопада, колишній італійський прем'єр Сільвіо Берлусконі повідомив, що хоче схилити російського президента Володимира Путіна піти на переговори і укласти мир з Україною. Він готовий це зробити до Різдва.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримував сигнали від західних партнерів про бажання російського лідера Володимира Путіна вести перемовини, і запропонував зробити їх публічними. На що Песков відповів, що це неможливо.
- Також речник Кремля фактично визнав причетність Росії до тероризму, заявивши, що обстріли критичної інфраструктури України – це "наслідки відмови від переговорів з РФ".
- У тому, що Російська Федерація ще не готова до миру в Україні упевнений і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
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