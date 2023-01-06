У Пентагоні заявили, що, ймовірно, українські воїни опановуватимуть систему Patriot у США

Про це, як повідомляє CNN, заявив представник міністерства оборони США.

"Я вважаю, що ми перебуваємо на тому етапі цієї битви, коли зможемо забезпечити таке навчання, щоб дати Україні змогу підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та відвойовуванні території", - сказав на брифінгу речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер.

Він додав, що в Пентагоні розглядають можливість привезти українців до США для тренувань на системі Patriot, навчання за кордоном "або поєднання обох".

21 грудня США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців

22 грудня 2022 року видання Politico з посиланням на двох посадовців міністерства оборони зазначало, що Пентагон розглядає можливість навчати українських військових експлуатації системи протиракетної оборони Patriot на військовій базі у Сполучених Штатах.

5 січня президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц після телефонних переговорів оголосили про спільний пакет військової допомоги Україні. Зокрема, Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у поставці Україні додаткової батареї ППО Patriot.

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