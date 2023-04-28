У Польщі продовжують падати ціни на зерно попри відсутність поставок з України
Попри припинення постачання з України в Польщі продовжують падати ціни на зернові та ріпак – тепер фермери звинувачують уряд і перекупників
За даними моніторингу цін Agrolok.pl, починаючи з 19 квітня ціни на пшеницю на польському ринку продовжують падати. Так, якщо станом на 19 число середня закупівельна ціна тонни пшениці у Польщі становила 1050 злотих, то станом на 27 квітня – 920 злотих. Кукурудза за цей час подешевшала з 1050 до 930 злотих, а ріпак з 2060 - до 1880 злотих.
Якщо до введення ембарго на українське продовольство польська Агроунія (спілка фермерів), яка найактивніше організовувала протести проти продукції з України, звинувачувала в обвалі цін українських трейдерів, які продавали продукцію за демпінговими цінами, то тепер вони звинувачують польських перекупників та невдалу урядову агрополітику.
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"Політики ПіС вирішили, що надаватимуть доплати для польських аграріїв. Хоча це мало б називатись вирівнюванням витрат через неправильні рішення політиків "Права і Справедливості". І що маємо тепер? Що роблять компанії, які торгують збіжжям і раніше заробляли на торгівлі українським зерном? За тиждень пшениця подешевшала на 150 злотих, ріпак – від 250 злотих на тонні, – каже очільник Агроунії Міхал Колодзєйчак. – Чому так відбувається? Бо ПіС визначила два місяці на продаж і доплати, тож посередники кажуть: якщо не продасте нам в цей період, то не отримаєте доплати. Тому ставайте в чергу, бо часу мало. І таким чином ці доплати втрачають сенс".
- Починаючи з лютого цього року польські фермери неодноразово блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони заявляли, що українське зерно, яке мало б іти територією Польщі лише транзитом, потрапляє на польський ринок, через що ціни різко впали.
- 15 квітня офіційна Варшава затвердила заборону не лише на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі, а й на транзит через територію Польщі. Речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними.
- 18 квітня стало відомо, що в підсумку переговорів, які тривали два дні, ухвалено рішення розблокувати для української агропродукції транзит через Польщу до портів Європи. Відновлення транзиту заплановано з 21 квітня.
- 21 квітня Польща розблокувала рух української агропродукції транзитом до польських морпортів, Нідерландів та інших країн ЄС. Пізніше польська сторона уточнила, що транзитом пропускатимуть лише ті вантажівки з аграрною продукцією, які мають запас пального в баку, щоб перетнути територію Польщі без зупинок на АЗС. А згодом виявилось, що Польщі бракує конвоїв для супроводу транзитних вантажівок з українським продовольством, тож їх повертають на пункт пропуску.
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