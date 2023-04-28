У Польщі продовжують падати ціни на зерно попри відсутність поставок з України 

За даними моніторингу цін Agrolok.pl, починаючи з 19 квітня ціни на пшеницю на польському ринку продовжують падати. Так, якщо станом на 19 число середня закупівельна ціна тонни пшениці у Польщі становила 1050 злотих, то станом на 27 квітня – 920 злотих. Кукурудза за цей час подешевшала з 1050 до 930 злотих, а ріпак з 2060 - до 1880 злотих.

Якщо до введення ембарго на українське продовольство польська Агроунія (спілка фермерів), яка найактивніше організовувала протести проти продукції з України, звинувачувала в обвалі цін українських трейдерів, які продавали продукцію за демпінговими цінами, то тепер вони звинувачують польських перекупників та невдалу урядову агрополітику.

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"Політики ПіС вирішили, що надаватимуть доплати для польських аграріїв. Хоча це мало б називатись вирівнюванням витрат через неправильні рішення політиків "Права і Справедливості". І що маємо тепер? Що роблять компанії, які торгують збіжжям і раніше заробляли на торгівлі українським зерном? За тиждень пшениця подешевшала на 150 злотих, ріпак – від 250 злотих на тонні, – каже очільник Агроунії Міхал Колодзєйчак. – Чому так відбувається? Бо ПіС визначила два місяці на продаж і доплати, тож посередники кажуть: якщо не продасте нам в цей період, то не отримаєте доплати. Тому ставайте в чергу, бо часу мало. І таким чином ці доплати втрачають сенс".