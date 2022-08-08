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У Росії через санкції авіакомпанії розбирають літаки на запчастини, - Reuters

8 серпня, 2022 понедiлок
21:36
Економіка Авіасанкції проти Росії

Російські авіакомпанії розбирають літаки на запасні частини, бо не можуть купувати їх за кордоном через санкції

Про це пише Reuters.

Принаймні один російський Sukhoi Superjet 100 і Airbus A350, які експлуатує контрольований державою "Аэрофлот", наразі розбирають на запчастини, повідомило джерело видання. За його словами, Airbus A350 майже новий.

Reuters нагадує, що імпортні пасажирські літаки є левовою часткою авіапарку Росії. Джерело зазначає, що обладнання було взято з кількох Boeing 737 і Airbus A320 "Аэрофлота", оскільки перевізнику потрібні додаткові запчастини від цих моделей для інших Boeing 737 і Airbus A320.

Повідомляється, що зібрані в Росії літаки Sukhoi Superjet також сильно залежать від іноземних запчастин. Двигун уже зняли з одного Superjet, щоб інший міг продовжити політ. При цьому експерти зазначають, що двигуни часто міняються між літаками й зазвичай їх постачають за окремими контрактами.

Західне джерело в авіаційній промисловості заявило, що розбирання російських літаків — це лише питання часу. Новіші покоління реактивних літаків - A320neo, A350 і Boeing 737 MAX і 787 - мають технологію, яку необхідно постійно оновлювати. Джерела повідомили, що протягом року після набуття чинності санкцій зберегти сучасні реактивні літаки на озброєнні навіть для високорозвиненої та компетентної інженерної бази Росії буде викликом.

  • Bloomberg повідомив 5 серпня, що половина країн Великої двадцятки не підтримують санкції проти Росії.
  • 3 серпня Швейцарія долучилася до 7-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який включає заборону на імпорт російського золота.
  • 4 серпня міністр закордонних справ Естонії закликав до загальноєвропейської заборони на візи для громадян Росії. Урмас Рейнсалу завив, що ЄС має ще більше ізолювати країну-агресора.

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2022, понедiлок
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