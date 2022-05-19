У Росії лише за тиждень згоріли п'ять військкоматів, – Генштаб ЗСУ
19 травня, заступник начальника Генштабу Збройних Сил України Олексій Громов на пресконференції повідомив, що в росіян продовжують масово підпалювати військкомати, лише за останній тиждень згоріло п’ять. Зокрема у Волгограді, Омську, Ростовській та Рязанській областях
Про це інформує на сторінці у фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.
"З початку повномасштабних воєнних дій на території України, в Росії постійно відмічаються випадки підпалу військових комісаріатів. Лише за останній тиждень таких випадків було 5 – в Ростовській та Рязанській областях, а також у Волгограді та Омську", – розповів Олексій Громов.
Також заступник начальника Генштабу наголосив, що рашисти почали укріплювати позиції на аеродромі Зябровка в Гомельській області. Ймовірно саме цей аеродром використовуватиметься, як військова база РФ.
Крім того, напружена обстановка залишається у Придністров’ї, адже російські військові в цьому регіоні переведені в повну бойову готовність.
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