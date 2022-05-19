Про це інформує на сторінці у фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

"З початку повномасштабних воєнних дій на території України, в Росії постійно відмічаються випадки підпалу військових комісаріатів. Лише за останній тиждень таких випадків було 5 – в Ростовській та Рязанській областях, а також у Волгограді та Омську", – розповів Олексій Громов.

Також заступник начальника Генштабу наголосив, що рашисти почали укріплювати позиції на аеродромі Зябровка в Гомельській області. Ймовірно саме цей аеродром використовуватиметься, як військова база РФ.

Крім того, напружена обстановка залишається у Придністров’ї, адже російські військові в цьому регіоні переведені в повну бойову готовність.

В ніч з 14 на 15 травня 2022 року в двох населених пунктах Росії сталися нові випадки підпалу місцевих військових комісаріатів. Підпали сталися у селищі Пронськ Рязанської області та місті Волгограді.

27 квітня аналітик та ексдепутат парламенту Молдови Оазу Нантой в ефірі Еспресо заявив, що обстріли будівлі так званого МДБ невизнаного Придністров’я є провокацією від російських спецслужб.

ЄС привітав "стриману реакцію Молдови" на загострення у невизнаному Придністров'ї.

10 травня очільниця Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що президент Росії Володимир Путін вирішив почати війну на території окупованого Придністров'я в Молдові.

13 травня президент Зеленський заявив, що у невизнаному Придністров'ї може бути до 15 тис. війська.

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