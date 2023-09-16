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У США страйкують працівники трьох провідних автовиробників

16 вересня, 2023 субота
05:36
Економіка Ford, форд

Працівники трьох найбільших американських автовиробників - General Motors, Ford і Stellantis - оголосили страйк у безпрецедентній скоординованій акції після провалу переговорів профспілок з керівництвом компаній

Про це пише BBC.

"Понад 10 000 робітників беруть участь у страйку, який охопив три заводи, що належать General Motors (GM), Ford і Stellantis. Зупинка роботи загрожує підвищенням цін на автомобілі та значними збитками для гігантів автомобільної промисловості", - пише видання.

Керівник Об'єднана профспілка працівників автомобільної промисловості (UAW) Шон Фейн заявив, що страйк закінчиться, коли "автовиробники почнуть піклуватись про своїх працівників".

У четвер Білий дім повідомив, що президент Джо Байден говорив по телефону з Фейном щодо переговорів, але не надав жодних подробиць. У п'ятницю Байден виступить з промовою з приводу акції.

Профспілка вимагала підвищення заробітної плати на 40% для своїх приблизно 140 тисяч членів протягом чотирьох років, відзначаючи зростання заробітної плати для керівників компаній.

Серед інших вимог - чотириденний робочий тиждень, повернення автоматичного підвищення заробітної плати, прив'язаного до рівня інфляції, суворіші обмеження на термін, протягом якого працівники можуть вважатися "тимчасовими", тобто такими, що не отримують профспілкових виплат.

Станом на середу три компанії покращили свої пропозиції, запропонувавши підвищення заробітної плати на 20%. Працівники у відповідь заявили, що компанії можуть дозволити собі бути більш щедрими після років рекордних прибутків.

Керівник General Motors Мері Барра, чия загальна заробітна плата минулого року сягнула понад 28 мільйонів доларів, підтримала пропозицію компанії як "історичну".

Вона сказала, що вимоги UAW становитимуть понад 100 мільярдів доларів у той час, коли компанії необхідно інвестувати в нові технології.

На частку Ford, GM і Stellantis разом припадає близько 40% продажів автомобілів у США, хоча їхня частка різко скоротилася за останню чверть століття, оскільки на ринок США проникають іноземні виробники, такі як Toyota.

Востаннє автомобільна промисловість США стикалася зі страйком у 2019 році, коли працівники GM не виходили на роботу протягом шести тижнів.

Що відомо про голлівудські страйки

2 травня сценаристи Голлівуду зупинили виробництво телепроєктів, вийшовши вперше за 16 років на пікет, та вимагають збільшити оплату праці та обмежити використання ШІ.

3 квітня тисячі сценаристів у США вийшли на страйки: вони вимагають врегулювати застосування генеративного штучного інтелекту в країні. Причина - побоювання обвалу ринку праці та падіння попиту на їхню роботу.

Компанія Netflix призупинила зйомки фінального сезону популярного серіалу Stranger Thing через масові страйки сценаристів у США. Про це 7 квітня автори серіалу написали у twitter.

4 червня стало відомо, що гільдія режисерів США досягла попередніх домовленостей з Голівудом, які включають підвищення заробітної плати та обмеження роботи ШІ у кіноіндустрії, своєю чергою страйки сценаристів тривають.

14 липня повідомлялося, що оголошений акторами і сценаристами Голлівуду страйк через невдоволення зарплатами й використання штучного інтелекту в кіно, може відкласти релізи фільмів і зірвати церемонію вручення головної премії серіалів "Еммі".

авто
США
акції протестів
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