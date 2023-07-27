Про це, як повідомляє dpa.

Зазначається, що це перший випадок, коли кардинала звинувачують у суді Ватикану.

Прокурор Ватикану Алессандро Дідді попросив для кардинала сім років і три місяці ув'язнення, звинувативши його у зловживанні службовим становищем і привласненні коштів, пов'язаних з інвестиціями в елітну нерухомість.

В основі судового процесу – купівля Ватиканом нерухомості в лондонському районі Челсі, коли Беччіу обіймав посаду в Державному секретаріаті в 2011-2018 роках.

Зазначається, що в результаті Ватикан вклав більше грошей, ніж планував, що призвело до втрати понад 100 млн євро. Згодом будівлю продали.

Після звинувачень Беччіу втратив кардинальські привілеї, його також усунули від участі у виборах Папи, але він зберіг титул кардинала. Папа Франциск також усунув його з посади наглядача за канонізацією і беатифікацією.

Водночас Беччіу стверджує, що він не винен, і переконує, що немає жодних доказів, які б підтверджували звинувачення, заявивши, що його показали в "абсолютно спотвореному вигляді". За його словами, це призвело до заплямування його репутації як "людини і як священника".

Раніше повідомлялося, що у Ватикані розпочинається знаковий судовий процес щодо фінансового шахрайства, в кому фігурують 10 осіб, в тому числі кардинал.

Що відомо про "миротворчу місію" Ватикану

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", — сказав Папа репортерам під час зворотного рейсу з Угорщини.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.

Однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

28 червня спецпосланець Папи Римського прибув до Москви.

4 липня Маттео Дзуппі повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих Росією українських дітей.

20 липня президент США Джо Байден провів у Білому домі зустріч зі спеціальним посланцем Папи Римського Франциска кардиналом Маттео Дзуппі, з яким обговорили повернення депортованих РФ українських дітей.