Про це повідомляє у телеграм Міністерство оборони України.

Внаслідок вечірніх ракетних ударів по Одещині зруйновано об’єкт туристичної інфраструктури, торговий центр та склади товарів промислової групи. На всіх трьох об’єктах постраждалі цивільні особи – 1 людина загинула, 7 отримали поранення, доправлені до лікарні.

"Якщо днями ворог ще застосовував ракети повітряного базування сучасного зразку, то зараз очевидним є режим економії боєзапасу. Пуск застарілих ракет радянського виробництва перетворюється на таке безглузде і водночас підступне влучання в цивільні об’єкти, вбивство мирного населення, психологічний тиск, пов’язаний із триманням під постійною загрозою. Однак обмеження подовженої комендантської години дозволили уникнути скупчення людей і більших втрат", - йдеться у повідомленні

Також у МОУ повідомляють, що на лінії зіткнення ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ нанесли ураження по 130 цілям. Втрати ворога склали: 68 рашистів, 5 гаубиць, 5 одиниць автомобільної техніки і 1 бойову броньовану машину.

Вчора Одещину обстріляли двічі. Одного разу ракетами "Кінджал" знищено декілька відпочинкових об'єктів, а вдруге – ТРЦ та склад.

Вже сьогодні Росія вчетверте обстріляла міст через Дністровський лиман на півдні Одещини.

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