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Українське слідство не може визначити, чи іранські безпілотники використовує РФ

21 січня, 2023 субота
07:17
війна з Росією БПЛА, Іран

Згідно з українським досудовим розслідуванням, фахівці поки не можуть встановити, що РФ використовує для атак по Україні дрони, виготовлені саме в Ірані

Такий коментар дав прокурор департаменту протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Іван Чижевський для Суспільного.

"Сказати про те, що це - безпілотники іранського виробництва чи ні – ми поки не можемо. 

Нині триває досудове розслідування. Воно не буде швидким. Адже експертиза необхідна не проста, а за участі фахівців широкого масштабу, які зможуть з’ясувати що це за комплектуючих, їхнє походження. За експертизами можна буде встановити походження даних безпілотників та виробника компонентів", - заявив Іван Чижевський. 

Він також зазначив, що тривалість експертизи не можна передбачити, адже РФ активно обстрілює територію України.

Прокурор Офісу пояснив, що експерти прагнуть визначити всі складові та походження БПЛА.

"Яким чином цей безпілотник з’явився в Збройних силах Російської Федерації, чому він називається "Герань" та "Герань-2", чому він так схожий на "Shahed-131", "Shahed-136" і "Mohajer-6"? Взагалі, де здійснюється будівництво даних безпілотників, які шляхи постачання, хто постачав? Дата і місце виготовлення, які контракти заключалися, хто їх укладав – це також є дуже важливим в ході до судового розслідування, в ході встановлення всіх схем", - підкреслив він.

Іван Чижевський наголосив, що росіяни намагаються заплутати слідство: "Є випадки, коли країна-агресор спеціально наносить маркування певної компанії з метою ведення нас в оману. Або навпаки ми фіксували сліди знищення назв, маркування чи наліпок на виробах. Слідству належить встановити кожний компонент: країну походження, дату виготовлення і переконатися, що абревіатура чи назва компанії, яка виготовила не є підробкою".

  • Нагадаємо, 30 серпня у Білому домі офіційно заявили, що Іран передав Росії безпілотники.
  • У вересні 2022 року російська армія почала активно використовувати проти України свою нову зброю – безпілотні літальні апарати, які РФ отримала від Ірану.
  • У листопаді Іран вперше визнав, що постачав дрони Росії, але глава МЗС країни запевняє, що передача БПЛА відбулася до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
  • Українські розвідники знайшли факти, що іранські безпілотники до Росії постачали після уже після 24 лютого та передали всі дані країнам-партнерам.

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Росія
Іран
безпілотник
Офіс генпрокурора
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