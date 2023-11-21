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Українські діти, яких окупанти вивозять до Білорусі, вразливі до торгівлі людей, - Держдеп США

21 листопада, 2023 вiвторок
06:45
Війна з Росією Держдеп США

Українські діти, вивезені до Білорусі з окупованих росіянами територій, залишаються дуже вразливими до торгівлі людьми. США слідкують за розвитком подій

Про це під час брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє Голос Америки.

Він додав, що США невідомо, чи дітей далі експлуатують, уряд ретельно слідкує за розвитком подій.

"Білорусь є співучасницею російської воєнної агресії/. Це не безкорислива третя країна, яка надає притулок дітям під час конфлікту. Подібні операції непропорційно націлені на вразливих дітей, зокрема, ймовірно, сиріт, дітей з обмеженими можливостями, дітей із малозабезпечених сімей та дітей українських військових", - заявив Міллер.

Речник уникнув відповіді на питання, чи варто через це, Міжнародному кримінальному суду видати ордер на арешт білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Причетність Білорусі до депортації українських дітей

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У травні 2023 року стало відомо, що Україна розслідує можливу роль Білорусі у насильницькій депортації дітей із тимчасово окупованих територій. Відкрито кримінальне провадження. Журналісти Радіо Свобода підготували фільм-розслідування про те, як навесні 2022 року армія РФ разом із представниками угруповання "ДНР" депортували до Росії 31 українську дитину.

Про те, що частина українських дітей з окупованих територій, яких ворог вивіз "на оздоровлення" до Білорусі, не повернулася назад, повідомив російському каналу "Дождь" голова народного антикризового управління та представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. Він зазначив, що вивезені діти-сироти просто "зникають". Скільки дітей так і не повернулися до України наразі не відомо.

Глава Білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов відреагував на таку заяву та назвав це "звинуваченнями" Білорусі. 

"Мене до глибини душі обурив той факт, що люди, гадаю, у міру своїх думок запалених, звинуватили Білорусь у тому, що ми викрадаємо дітей, які приїжджають до нас на оздоровлення. І чесно кажучи, річ у тому, що і білоруський Червоний Хрест брав у цьому - і бере, і братиме - активну участь", - сказав Шевцов.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт голови білоруського представництва Червоного Хреста Дмитра Шевцова, який фактично зізнався у незаконній депортації українських дітей до Білорусі.

30 вересня стало відомо, що у Білорусі планують організувати відвідування представниками іноземного дипломатичного корпусу так званих місць проживання, навчання й оздоровлення викрадених з тимчасово окупованих Росією регіонів дітей. За інформацією МЗС, "відвідини" у Мінську заплановані на 4 жовтня. 

А вже 4 жовтня Міжнародний Червоний Хрест закликав білоруське відділення організації відправити у відставку голову Дмитра Шевцова.

17 листопада експерти Єльського університету оприлюднили доповідь про те, що Білорусь брала безпосередню участь у викраденні тисяч українських дітей. Понад 2400 дітей з України віком від шести до 17 років були доставлені до 13 закладів по всій Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
США
воєнні злочини Росії
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