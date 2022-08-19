Про це інформує в фейсбуці пресслужба 22 окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ.

"Під час проведення розвідки в районі відповідальності 22 окремого мотопіхотного батальйону, наші воїни виявили броньовану техніку противника", - йдеться в повідомленні.

Українські воїни поцілили з танку Т-64 БМ в російський транспортер із зенітною установкою калібру 23 мм. Таким чином уразивши техніку рашистів.

"Нищимо російських окупантів разом з їхньою бронетехнікою. Противник буде знищений, а українська земля буде повністю очищена від ворожих загарбників", - додали в пресслужбі.

Збройні сили України ліквідували базу армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у війні з Україною російські окупанти зазнають втрат, часто вчиняють саботаж і вдаються до самоскалічення через деморалізацію.

Сили спеціальних операцій "Азов" оприлюднили відео того, як знищили ворожий штаб окупантів і щонайменше одну БМП.

Збройні сили України ліквідували базу армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

Впродовж 17 серпня авіація ЗСУ атакувала цілі армії РФ в районі Нововознесенського та Олександрівки, а також захисники ліквідували склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

Від 24 лютого до 18 серпня РФ втратила у війні з Україною близько 44,3 тис. окупантів, 1889 танків, 234 літаки та 197 гелікоптерів.

Бійці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії знищили два ворожі танки на Донецькому напрямку.

18 серпня, українські захисники знищили 4 склади з боєкомплектами та 2 бази росіян.

Бійці Військово-морських сил ЗСУ ліквідували самохідну артилерійську установку армії РФ 2С7 "Піон".

18 серпня, на південному фронті ЗСУ знищили 4 пускові установки та 1 радіолокаційну станцію до С-300 російського агресора.

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