Українські захисники показали, як із танка поцілили в російський транспортер із зенітною установкою
Бійці мотопіхотного батальйону показали, як із танка уразили транспортер із зенітною установкою армії РФ
Про це інформує в фейсбуці пресслужба 22 окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ.
"Під час проведення розвідки в районі відповідальності 22 окремого мотопіхотного батальйону, наші воїни виявили броньовану техніку противника", - йдеться в повідомленні.
Українські воїни поцілили з танку Т-64 БМ в російський транспортер із зенітною установкою калібру 23 мм. Таким чином уразивши техніку рашистів.
"Нищимо російських окупантів разом з їхньою бронетехнікою. Противник буде знищений, а українська земля буде повністю очищена від ворожих загарбників", - додали в пресслужбі.
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