Про це повідомляє Детектор медіа.

"Українці у твіттері почали шторм, вимагаючи відставку Аньєс Калламар. Його учасники поширюють дописи із хештегом #AgnessCallamardMustResign. Цю акцію підтримали і в інших країнах, зокрема, в Канаді", - зазначає видання.

Дописи зі згаданим хештегом розміщують у себе відомі українці, редакції популярних медіа і звичайні користувачі.

"Якщо вам цікаво, як виглядає "використання житлових районів як щита", ось як це зробила Росія в Буча. Я знаю, що ваші люди добре попрацювали над розслідуваннями у Бучі. Шкода, що зараз усе пропало", - написав у себе в твіттері колишній посол України в Австрії Олександр Щерба.

Читайте також: Марина Данилюк-Ярмолаєва. Корисні для РФ. Як Amnesty International дискредитувала захисників України

"Повна підтримка відважної Оксани Покальчук (очільниця українського офісу Amnesty International, - ред). Ганьба за Amnesty International", - написав німецький політолог, колишній голова Фонду Бьолля в Україні Сергій Сумленний.

"Amnesty International, мабуть, пора починати реагувати на критичні відгуки про ваш звіт? Якщо ви не хочете слухати українські голоси (не так важливо, чи не так?), вам слід слухати міжнародні ЗМІ?", - наголошує видання Тексти.

"Скандал набирає обертів. Видання The Times про звіт, зроблений організацією, очолюваною Аньєс Калламар", - пише KyivPost у твіттері.

Генеральна директорка Amnesty International Аньєс Калламар відповіла на критику у твіттері.

"Наразі ми повідомляємо про тактику України, яка загрожує цивільним. Звертаюся до тих, хто чинить нападки на нас через упередженість щодо України: перевірте нашу роботу. Ми на боці всіх жертв. Неупереджено", - заявила вона.

Нагадаємо, міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.

Голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко назвав звіт AI про ЗСУ "інформаційною отрутою і диверсією".

Експерт Центру громадянських свобод Володимир Яворський розповів, що в неурядовій правозахисній організації "Amnesty International" не розуміють, що росіяни не сприймають українців як націю.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс прокоментувала заяву Amnesty International та сказала, якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки для мирних мешканців не було б.

На знак незгоди з позицією керівництва організації очільниця українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук 5 серпня 2022 року заявила про звільнення.