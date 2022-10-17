Унаслідок терористичної атаки росіян пошкоджено енергетичні об'єкти в трьох областях України, можливі аварійні відімкнення електрики
Унаслідок атаки російських терористів на енергетичну інфраструктуру України 17 жовтня в трьох областях пошкоджено енергетичні об'єкти, знеструмлено сотні населених пунктів
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки", – написав Шмигаль.
За його словами, кожен регіон має план антикризового реагування, а всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілів і відновленням електропостачання.
Як додали в НЕК "Укренерго", ситуація в енергосистемі є контрольованою, проте диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень. Тому дотримання режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби, є надзвичайно важливим.
"Просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", – написав також Денис Шмигаль.
- Уночі 17 жовтня над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони збили три російські крилаті ракети. Одна ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури.
- Також 17 жовтня через обстріл росіян на ЗАЕС відключилась остання лінія зв'язку з електромережею – Дніпровська.
- Після 5-ї години ранку 17 жовтня росіяни вдарили по критичній інфраструктурі в Сумській області.
- У Києві вранці росіяни поцілили в житловий будинок: загинуло щонайменше троє людей.
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