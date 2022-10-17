Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Зокрема зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки", – написав Шмигаль.

За його словами, кожен регіон має план антикризового реагування, а всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілів і відновленням електропостачання.

Як додали в НЕК "Укренерго", ситуація в енергосистемі є контрольованою, проте диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень. Тому дотримання режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби, є надзвичайно важливим.

"Просимо українців задля стабілізації енергосистеми так само згуртовано й свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Особливо в пікові години", – написав також Денис Шмигаль.