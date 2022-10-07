УПЛ: "Верес" програв "Металісту". Розклад і результати всіх матчів 6-го туру
У 6-му турі чемпіонату України з футболу харківський "Металіст" виявився сильнішим за рівненський "Верес"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 5-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Металіст" 6:1, набрав 13 очок та став одноосібним лідером. На другій позиції з 12 пунктами йде "Дніпро-1", який переграв "Львів" - 3:0. "Зоря", "Колос", "Олександрія" та "Верес" мають по 10 балів.
"Динамо" з 6 очками - дев'яте.
Українська Прем'єр-ліга
6-й тур
7 жовтня
"Верес" - "Металіст 1:2
Голи: Кльоц, 79 (пен.) - Прядун, 29, Каплієнко, 57
17:00 "Колос" - "Інгулець"
8 жовтня
13:00 "Ворскла" - "Чорноморець"
9 жовтня
13:00 "Дніпро-1" - "Зоря"
15:00 "Кривбас" - "Минай"
17:00 "Динамо" - "Рух"
10 жовтня
15:00 "Олександрія" - "Металіст 1925"
Матч "Львів" - "Шахтар" перенесено
- 1 жовтня "Ворскла" у меншості перемогла у Києві "Інгулець".
- Також у суботу "Шахтар" переміг "Металіст" та став одноосібним лідером прем'єр-ліги.
- 2 жовтня в 5-му турі "Динамо" перемогло "Минай".
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