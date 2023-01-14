Про це поінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Із 06:09 росіяни гатили з реактивних систем залпового вогню по Очакову та Очаківській громаді. Так, пошкоджено вікна багатоповерхівки, загорівся гараж та два автомобілі.

"Внаслідок влучань реактивних снарядів на одному з об’єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація уточнюється", - написав Віталій Кім.

О 06:30 окупанти також пошкодили будинок у населеному пункті Куцурубської громади. За попередніми даними, люди не постраждали.

Нагадаємо, раніше Генштаб повідомив, що упродовж 13 січня завдали 15 авіаційних та 5 ракетних ударів. Двоє з них припали на цивільну інфраструктуру Костянтинівки Донецької області.

У ніч на 14 січня загарбники двічі гатили по Дніпропетровщині: під ударом важкої артилерії опинилася Марганецька громада.

14 січня міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про ранковий обстріл міста, він зазначив, що загарбники цілилися в інфраструктуру.

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