Усик - Джошуа: де та коли дивитись найочікуваніший бій року
Сьогодні Олександр Усик проведе бій проти Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться в ніч з 25 на 26 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". Початок не раніше 23:00 (за київським часом). Пряма трансляція на Megogo.
Дуель поглядів закінчилась мирно, без сутичок. Боксери усміхнулись, потиснули один одному руки та сфотографувались.
Також відбулось зважування боксерів перед їхньою зустріччю в ринзі. Олександр Усик показав на вагах результат 100,3 кг. Ентоні Джошуа переважив українця, його вага - 108,9 кг.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію бою.
- 23 вересня стало відомо, що на поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком працюватимуть судді з Великої Британії, США та України.
- 23 вересня український суперважковаговик Олександр Усик провів першу дуель поглядів з британцем Ентоні Джошуа.
- 24 вересня Олександр Усик та Ентоні Джошуа провели процедуру зважування.
- Одразу після цього відбулась фінальна дуель поглядів.
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