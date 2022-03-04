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В Енергодарі потужний вибух - Енергоатом
Подробиці з'ясовують.
В Енергодарі (Запорізька АЕС) пролунав потужний вибух
Про це повідомляє Енергоатом.
Подробиці з'ясовують.
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- Нагадаємо, вночі 4 березня російські окупанти атакували найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.
- Станом на зараз пожежу на Запорізькій АЕС загасили.
- МАГАТЕ створило центр реагування через пожежу на Запорізькій АЕС.
- Під час нападу окупантів на ЗАЕС загинуло троє українських військових.
- Зеленський просить енергодарців виганяти окупантів.
- Ядерна безпека Запорізької АЕС порушена, - в.о. гендиректора станції.
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2022, п'ятниця
4 березня
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