Про це повідомили на сайті МЗС України.

З 2014 року держави-члени ООН більшістю голосів підтримують суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів. Цьогоріч за ухвалення резолюції віддали голоси 82 країни. Це є найбільшою кількістю голосів з 2016 року. Саме тоді Україна вперше винесла на розгляд Генасамблеї резолюцію про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

Цьогорічна резолюція містить у собі основні факти про грубі порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму з боку окупаційної влади Росії. Вона враховує контекст повномасштабної війни. Нові положення, зокрема щодо розширення дії резолюції на всі тимчасово окуповані території, отримали високу підтримку ООН.

Відтак Генасамблея ООН вимагає від РФ негайно припинити повномасштабну агресію проти України. Також вона вимагає від Росії вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Країни-члени ООН засудили порушення РФ статті 2 (4) Статуту ООН та використання Криму з метою здійснення повномасштабної збройної агресії проти України та окупації Херсонської та Запорізької областей", - ідеться в повідомлені.

Крім того, у резолюції засудили подальші нехтування Росією міжнародного права у сфері прав людини, а також дискримінацію з її боку жителів тимчасово окупованого Криму, зокрема кримських татар, а також українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп.

Закликали Росію також припинити депортацію українських дітей і скасувати спрощену процедуру отримання російського громадянства для українських дітей, що не мають батьків або позбавлені батьківського піклування.

Члени ООН доручили генсекретарю ООН вжити всіх необхідних кроків для доступу моніторингових груп на всі тимчасово окуповані території України. Під час 78-ї сесії Генасамблеї ООН йому необхідно буде представити звіт про виконання резолюції.

"Ми вдячні за міжнародну консолідовану підтримку нашої держави у відстоюванні своєї територіальної цілісності і суверенітету, прав і основоположних свобод. Винні у вчиненні грубих порушень прав людини та скоєнні воєнних злочинів будуть притягнуті до відповідальності", - зазначили в МЗС.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 16 грудня прокоментував ухвалення резолюції.

"Світ засуджує дії агресора – Україна отримує у відповідь масований ракетний удар", - написав він.

Він зазначив, що вже майже дев'ять років світ є свідком нахабного порушення принципів міжнародного порядку з боку Росії. За його словами, права людини для РФ - це порожній звук.

"Привласнюють чужі території, займаються кримінальним переслідуванням кримчан, мілітаризують молодь на території півострова, здійснюють тиск на регіональні меншини", - написав Лубінець.

Він додав, що міжнародна спільнота вкотре підтвердила прихильність щодо суверенітету, політичної незалежності, єдності та територіальної цілісності України.

"Силове захоплення Криму незаконне, а отже півострів і решта захоплених Росією територій мають бути повернуті Україні", - підсумував Лубінець.

Під час повітряної тривоги 16 грудня Росія випустила по Україні 76 ракет, 60 з них збили. У низці регіонів повідомили про роботу ППО. Російські ракети поцілили у житловий будинок у Кривому Розі, в Запоріжжі зафіксували влучання 15 ракет ворога, також влучання ракет зафіксовано в інших містах. Докладніше про наслідки масованої атаки - тут.

Унаслідок масованих обстрілів пошкоджено енергооб'єкти і на Сході, і на Півдні України.

Також на Київщині боєць тероборони збив російську ракету з кулемета.