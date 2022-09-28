В ОП нагадали іноземним "спостерігачам" про відповідальність за участь у псевдореферендумах
Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував участь іноземних "спостерігачів" у псевдореферендумах, які РФ організували на тимчасово окупованих територіях України
Про це він пише у своєму Twitter.
Подоляк зазначив, що громадяни інших країн, які вирішили зіграти роль "спостерігачів" на псевдореферендумах, будуть кваліфіковані як співучасники у посяганні на цілісність України. Вони відповідатимуть за усією суворістю світових законів з усіма наслідками - включно з оголошенням у міжнародний розшук і санкціями різних країн.
"Чи було воно того варте?" - додав радник ОП.
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