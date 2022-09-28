Про це він пише у своєму Twitter.

Подоляк зазначив, що громадяни інших країн, які вирішили зіграти роль "спостерігачів" на псевдореферендумах, будуть кваліфіковані як співучасники у посяганні на цілісність України. Вони відповідатимуть за усією суворістю світових законів з усіма наслідками - включно з оголошенням у міжнародний розшук і санкціями різних країн.

"Чи було воно того варте?" - додав радник ОП.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили провести "референдуми" про приєднання до РФ.\

Канада вирішила запровадити нові санкції проти РФ через псевдореферендуми на окупованих територіях України.

В ООН заявили, що не визнають "референдуми" справжнім проявом волі українців.

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