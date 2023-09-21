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Головна Кримінал ВАКС відмовився розглядати клопотання про арешт активів Коломойського

ВАКС відмовився розглядати клопотання про арешт активів Коломойського

21 вересня, 2023 четвер
20:58
Кримінал Ігор Коломойський

У четвер, 21 вересня, слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився розглядати клопотання про арешт активів олігарха Ігоря Коломойського

Про це повідомляє видання "Слово і діло".

Зазначається, що клопотання стосувалося арешту активів Коломойського у межах справи про заволодіння ним понад 9,2 млрд грн ПриватБанку.

Видання пояснює, що таким чином антикорупційний суд не наклав арешт на активи Коломойського, а строк накладеного НАБУ і САП тимчасового арешту вже сплив. Також зазначається, що раніше суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовлявся розглядати клопотання про запобіжні заходи двом підозрюваним у цій же справі.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на понад 155 млрд грн. Раніше Мін'юст США звинуватив Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та інших країнах. Натомість сам олігарх відкинув звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

В українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає банк, реалізували його колишні власники.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру в заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 мільярдів гривень. Серед підозрюваних — колишній голова правління Укрнафти; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком постачання нафти і нафтопродуктів Укрнафти; колишні директори п’яти комерційних підприємств.

Пізніше, 7 листопада того ж 2022 року, держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

У суботу, 2 вересня 2023 року, СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.Нет" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

6 вересня розгляд апеляції на запобіжний захід Ігорю Коломойському відклали на 25 вересня, оскільки матеріали справи не встигли передати до суду.

У четвер, 7 вересня, Ігорю Коломойському та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи – детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

8 вересня повідомили, що за матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин.

15 вересня СБУ поінформувала, що Ігорю Коломойському повідомили про третю підозру, щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 

Пізніше Шевченківський райсуд Києва частково задовольнив клопотання прокуратури і збільшив розмір застави Ігорю Коломойському з майже 510 млн грн до 3 мільярдів 891 мільйона гривень. 

Ігор Коломойський
Приватбанк
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