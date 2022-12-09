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Головна Новини Вартість основного сорту нафти РФ Urals обвалилась до $43,7 за барель

Вартість основного сорту нафти РФ Urals обвалилась до $43,7 за барель

9 грудня, 2022 п'ятниця
20:03
Новини нафта

Вартість основної марки нафти Росії Urals, на який припадає 60% експорту, впала до $43,72 за барель

Про це свідчать дані постачальника інформації про ціни на ринку Argus Media, пише Bloomberg.

Аналітики Bloomberg зазначають, що вартість російської Urals знижується через втрату європейських ринків, зростаючих ставок на її перевезення та скорочення кількості можливих покупців. Нижча ціна на енергоносій необхідна для конкуренції на ринках Азії.

Агентство зазначає, що Urals торгується на рівнях ціни, значно нижчої за стелю, встановлену в Європейському Союзі та країнах G7.

Ключовим фактором, який викликає падіння ціни на Urals, є, ймовірно, втрата європейських ринків, а не обмеження, сказав Майкл Каролан, керівник відділу ціноутворення на нафту в регіоні EMEA в Argus.

"У Urals зараз немає клієнтів на кордоні, тому ціни доводиться знижувати, щоб залучити покупців на великі відстані. Це пояснюється санкціями та попередніми самосанкціями європейських нафтопереробників, а не обмеженням ціни", — сказав він..

Водночас сорт російської нафти ESPO коштує до $67,11 за барель. Агентство додає, що обидва сорти зараз значно дешевші, ніж ф'ючерси на Brent, які в четвер становили близько $78,50.

Urals — це експортна марка нафтової суміші, що виходить внаслідок змішування у системі трубопроводів Транснафти важкої високосірчистої нафти Уралу та Поволжя.

ESPO – сорт нафти, яка виробляється у Сибіру. Її закуповують країни Азії. Раніше вона також постачалася до США. У березні США заявляли про плани відмовитися від купівлі російської нафти.

  • 1 грудня стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель. 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.
  • 5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу.
  • Путін припустив скорочення видобутку нафти через цінову стелю.

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