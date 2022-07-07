Про це пише The Guardian.

Видання повідомляє, що прем'єр відвідав місця братського поховання на території Бучі та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Мартін сказав, що він зустрічався з багатьма громадами, які були "дуже травмовані через рівень звірств, які чинили над їхнім народом" російські солдати в Бучі та Бородянці.

"Було дуже важко усвідомити рівень жорстокості та нелюдяності, який був і продовжує відбуватися в Україні, - сказав Міхал Мартін.

На запитання журналістів про враження від візиту він відповів, що його вразила "надзвичайна стійкість" українського народу, додавши:

"Коли ви перебуваєте в такому місці, як Буча, і вам потрібно уявити, що там були російські війська, які були на підступах до Києва, і що українським військовим і людям вдалося їх знову відтіснити. Це для мене продемонструвало надзвичайну стійкість народу України".

За його словами, особливо вплинули на нього "непотрібна жорстокість та смерті, особливо смерть дітей".

"Дуже важко зрозуміти, як будь-яка людина може розпочати війну, яка призведе до загибелі та вбивства такої кількості дітей", - сказав він.

Мартін сказав, що "дуже приємно" бачити, як ЄС і Велика Британія відповідають на війну в Україні. Він сказав: "Цілком очевидно, що вони цінують ту підтримку, яку вони отримали від Європейського Союзу та Сполученого Королівства".

6 липня премʼєр-міністр Ірландії Міхал Мартін прибув у Київ, аби виказати Україні підтримку й солідарність та зустрітися з президентом Зеленським.

Мартін почав поїздку в Київ з відвідин передмість Бучі, Ірпеня та Бородянки.

Прем’єр-міністр Ірландії висловив підтримку свого народу українцям та наголосив, що допомагатиме у відбудові нашої країни, аби громадяни могли повернутися додому.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb