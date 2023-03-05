Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Важливі дороги до Бахмута перебувають під вогнем РФ, але ЗСУ контролюють місто. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Важливі дороги до Бахмута перебувають під вогнем РФ, але ЗСУ контролюють місто. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
5 березня, 2023 неділя
22:32
війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Важливі дороги до Бахмута - під ворожим вогнем РФ, але українські війська контролюють місто та проводять контратаки

Ситуація поблизу Бахмута

Отже, Бахмут. Українська оборона Бахмута перебуває під дедалі сильнішим тиском ворога. У місті та на його околицях точаться інтенсивні бої, але відведення українських військ не відбувається. Навіть після захоплення Соледара (а це було одне з міст на лінії оборони Сіверськ - Соледар - Бахмут) фортецю утримують. РФ не може взяти Бахмут скоро як 9 місяців, а зараз ворог атакує місто з трьох напрямків. Окрім сходу, на фланг Бахмута ворог наступає на обидві дороги. На півдні це Костянтинівка - Бахмут: там тривають бої, зокрема, у районі Іванівського. На півночі - у напрямку Хромового, Берхівки, на трасі від Часового Яру. Ці важливі дороги до міста - під вогнем РФ, але не перерізані. Місто контролюють Сили оборони: ЗСУ, Держприкордонслужба, Нацгвардія з підрозділами ТрО. Попри постійний тиск ворога, наші військові вживають заходів для стабілізації лінії фронту, зокрема проводять контратаки на певних ділянках. Опір такий стійкий, втрати ворога настільки великі, що агресор скиглить. Пригожин стверджує, що якщо вагнерівці відступлять від Бахмута, увесь фронт посиплеться аж до кордону РФ або ще далі.

Військовий 204-го батальйону ТрО ЗСУ на псевдо Киянин розповів, що останнім часом атаки РФ біля Бахмута пожорсткішали, стали масованіші, почастішали застосування артилерії й авіації, ніби ворогу за будь-яку ціну треба захопити Бахмут, зруйнувавши його вщент, вибивши звідти наші війська. Ситуація справді тяжка, але підрозділи, котрі там залишилися (калібрована піхота, важкі бригади, НГУ, ССО, аеророзвідка, артилерія), давно там перебувають, знають місцевість, мають свої пристріляні точки й лінію оборони тримають дуже давно, тому якщо ворог і просувається, то несуттєво. За словами Киянина, у районі Кліщіївки працює потужна штурмова бригада. Вони навчалися для цих дій. Вагнерівцям і російським десантникам дуже не солодко. Коли будуть наші війська наступати, вони сповна відчують усю міць наших бійців. У цій війні, попри технологічну зброю, виграє саме піхота. Наші інженерно-саперні підрозділи завжди працюють.

Є переправа, техніка, засоби, щоб маневром перекидати підрозділи та не скупчувати війська. Проблеми є, але логістика працює. Підрив мосту - завжди превентивна дія, коли є конкретні загрози. Ці команди дає вище військове керівництво, тому це все логічно. Щодо інтенсивності ствольної, реактивної артилерії, авіаударів, таке враження, що боєкомплект у них не закінчується. З позитиву - потужно працює й наша артилерія. На східній ділянці Бахмута воює славетна 93-тя бригада. Бої близькі, але завдяки їхній мужності все й тримається. Броня допомагає, танкісти чудові. Вагнерівці розказували, що не мають снарядів і допомоги. Ці брехні - виправдання того, що на 70 - 80% із Бахмута й Соледара їх вибили. Вони домовилися з Путіним, що візьмуть Бахмут, а нічого не вийшло. Треба виправдатися - і запускаються наративи, що снарядів не дали, зеків із тюрем не дають. У Бахмуті залишається різне населення. Є дуже проукраїнські люди, патріоти. Є найчисленніша категорія населення, яка вижидає, що буде. Зараз є умови відведення військ від Бахмута. Логістика є, вона працює. Військове керівництво все знає та вчиняє контрштурмові дії, спрямовані на розширення коридору. Українські захисники виходять на штурмові дії та розуміють, хто за що відповідає.

Прохання до ЄС надати більше боєприпасів

Справді наші війська провели успішні контрнаступальні дії в напрямку Кліщіївки, закріпилися коштом підтримки наших артилерії й авіації. Подальшими днями ми розширюватимемо безпековий коридор, який для нас важливий, спираючись на можливості всіх засобів. З іншого боку, зараз, як і раніше, потреба в артилерії, боєприпасах стоїть для ЗСУ й на цій ділянці фронту, і на інших напрямках. Україна звернулася до ЄС із проханням щомісяця надсилати 250 тис. артснарядів, щоб зменшити нестачу, яка обмежує прогрес ЗСУ на полі бою. Про це, зокрема, ідеться у листі Олексія Резнікова до своїх колег у Євросоюзі та Верховного представника ЄС у закордонних справах. Про нього стало відомо вчора. Зараз, за оцінками міністра оборони, ЗСУ в середньому випускають по ворогу 100 тис. снарядів калібру 155 мм на місяць, але це лише чверть від кількості, яку використовує РФ. Загалом Україна отримала близько двох млн снарядів від наших партнерів, але головну роль тут відіграли США та їхні запаси. Уся Європа торік виготовила лише 300 тис. снарядів. Загалом це 12 виробників. Та ж Франція виготовляє на рік лише 20 тис. снарядів. Зараз ЄС збільшує виробництво боєприпасів для підтримки України. Зокрема, Естонія минулого місяця запропонувала Євросоюзу скерувати 4 млрд євро на закупівлю 1 млн снарядів різних виробників для ЗСУ. Є менш амбітний план від ЄС - виділити 1 млрд євро протягом наступних кількох місяців, аби за ці кошти країни Європи компенсували боєприпаси зі своїх запасів і розгорнули спільне виробництво протягом найближчого часу. Як ЄС пришвидшить накопичення боєприпасів для України, розглядатимуть 23 березня на саміті в Брюсселі. Саме від боєприпасів залежить ситуація на лінії фронту й особливо залежатиме, коли України проводитиме контрнаступ. 

Будівництво танкового заводу в Україні

Окрім артилерії, боєприпасів, нам потрібні танки, важка бронетехніка. Ми очікуємо Leopard різних версій, Challenger, Abrams для формування нових бригад і корпусів. Перші Leopard із Польщі вже в Україні. На тлі цього стало відомо про нові ініціативи, які можуть, на перший погляд, здаватися передчасними, але це під яким кутом дивитися.Європейський консорціум "Rheinmetall" веде перемовини з Україною щодо будівництва нового танкового заводу. Про це повідомив гендиректор компанії та сказав, що переговори багатонадійні й очільники консорціуму сподіваються, що рішення ухвалять протягом двох місяців. Будівництво заводу оцінюють у 200 млн євро. Він зможе виготовляти до 400 основних нових бойових танків Panther на рік, тобто 33 машини на місяць, або одну на день. За оцінками керівника "Rheinmetall", виробництво має початися швидко й Україні потрібно мінімум 600 - 800 танків. Очільник "Rheinmetall" вважає: навіть якщо Німеччина передасть усі Leopard, цього буде недостатньо для ефективного наступу й безпеки України. Це танк, який має один прототип і відрізняється від Leopard новою баштою з гарматою 130 мм. Гармата має вдвічі більшу потужність і дальність прямого пострілу. Створення заводу - питання перспективи, але добре, що його порушують. "Rheinmetall" розуміє, що ЗСУ переоснащуватимуться. Якщо справді Leopard будуть основними танками, їх треба буде ремонтувати, модернізувати, зокрема новою цифровою баштою. Україна має правильно використати цей потенціал, створити умови для гарних інвестицій і максимального залучення наших підприємств. Такі проєкти здаються передчасними, але якби ми думали про це дещо раніше, то питань на полі бою виникало б набагато менше.

Статті
Новини
Україна
Росія
Польща
ЄС
Європа
Естонія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
США
Вагнергейт
Військові новини
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Колонка Згурця
Соледар
Читайте також:
Автор Віктор Бобиренко
5 березня, 2023 неділя
"В Пєкінє очєнь мрачная погода..."
3 березня, 2023 п'ятниця
Бахмут виконав свої задачі, ми можемо відійти, - військовий експерт Грабський
Китай
3 березня, 2023 п'ятниця
Китай розлючений на РФ через оприлюднення інформації щодо можливого постачання зброї, - The Economist
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.41
    Купівля 38.41
    Продаж 39.31
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
5 березня
23:06
Оновлено
На фото: вибух
В окупованому Мелітополі пролунало 2 вибухи, — мер
22:56
Морський порт
США вважають, що Китай може використовувати для шпигунства вантажні крани, - WSJ
22:04
на фото: пошуково-рятувальні роботи
У Запоріжжі завершили пошукові роботи після удару по багатоповерхівці: п'ятеро людей вважаються безвісти зниклими
21:39
У Туреччині заарештували понад 200 підозрюваних у справі про неякісну забудову в зоні землетрусу
21:13
Володимир Зеленський
"Йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста": Зеленський про конференцію United for Justice
20:35
Італія
Італія працює над створенням портового коридору для України
20:22
ЗСУ знищили ворожу вежу спостереження в Брянській області
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Вляпатися в історію
19:03
Володимир Соловйов
Соловйов каже, що потрапив під обстріл поблизу Вугледара
18:58
Ексклюзив
Придністров'я
Якщо армія "Придністров'я" спробує піти на Кишинів, то Молдова негайно попросить допомогу в України, - колишній постпред Молдови в ООН
18:49
Роман Шухевич
Цей день в історії: в бою загинув головнокомандувач УПА Роман Шухевич, а рівно за три роки не стало Сталіна
18:23
російські військові окупанти
Керівництво та військовослужбовці 155 бригади морської піхоти ЗС РФ відмовляються знову йти в наступ на Вугледарському напрямку, - Генштаб
18:15
Ексклюзив
Мелітополь
Росіяни можуть спробувати наступати на вузькій ділянці в Запорізькій області, але це не буде ефективно, - військовий експерт Коваленко
18:08
OPINION
Борислав Береза
Вікно можливостей для України може перетворитися на глуху стіну
17:57
Ворожий снаряд влучив у цивільну автівку на Харківщині, загинуло подружжя
17:57
УПАБ-1500В
Для захисту від нових плануючих бомб потрібні сучасні винищувачі, - Ігнат
17:50
"Люди різних професій": ГУР пояснило, чому надало відзнаку блогерці
17:42
Швейцарія
У Швейцарії точаться дебати з приводу скасування заборони на реекспорт боєприпасів у країни, залучені в збройні конфлікти
17:15
Дмитро Котовський
Українець Котовський здобув друге в сезоні золото Кубка світу з фристайлу
16:51
Горбатий кит
Після 10 років перемовин, ООН прийняла історичну угоду про захист Світового океану
16:47
Бен Ходжес
Генерал США Ходжес пояснив, чому Україні слід деокупувати Крим раніше Донбасу
16:28
Кінбурнська коса
ЗСУ знищили склад боєприпасів, РСЗВ та артилерійську гармату ворога на Кінбурнській косі
16:24
Буча
"Ми вже обрахували два трильйони гривень завданих збитків": Міндовкілля про шкоду екології, яку завдала РФ
16:23
Ексклюзив
Олег Дунда
Україна має стати лідером для майбутніх незалежних держав на території РФ, як Велика Британія для своїх домініонів, - нардеп Дунда
16:05
Оновлено
Віталій Буяльський (в центрі)
УПЛ: результати усіх матчів 16-го туру чемпіонату України
16:02
OPINION
Віталій Гайдукевич
... І на троні вмоститься закомплексований і самозакоханий авторитаризм
16:01
OPINION
Сергій Руденко
Для чого Подоляку ескортниці?
15:57
Під Бахмутом загинула 29-річна медикиня Яна Рихліцька
15:51
Шахтар
"Шахтар" забив 7 голів "Металісту 1925" та наздогнав лідера УПЛ
15:43
Ексклюзив
Бахмут, ЗСУ
Ситуація в Бахмуті складна, але не критична. ЗСУ проводять контратаки, - військовий експерт Снєгирьов
15:21
проліски
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України зазирне тепла погода
15:13
Оновлено
Росіяни обстріляли Куп'янськ: зруйновано щонайменше 5 будинків, сталися пожежі, загинув чоловік
15:11
суд
Солдат ЗСУ, який поширював зображення військової частини, отримав покарання на 3 роки
15:02
Ексклюзив
НАБУ
Влада намагається створити з НАБУ ручний репресивний орган, - нардепка Фріз
15:00
Ворскла - Зоря
УПЛ: "Зоря" здійснила переможний камбек у матчі з "Ворсклою" та випередила "Динамо"
14:44
діти
Російська армія використовує п'ять сценаріїв викрадення дітей з України
14:26
Ексклюзив
Дана Ярова
Міноборони досі не закуповує розвіддрони в належній кількості, - волонтерка Ярова
14:09
OPINION
Віктор Каспрук
Російська Федерація не має жодних шансів уціліти
14:06
окупанти, орки
На Луганщині росіяни шукають хлопців 2006 року народження, щоб поставити на військовий облік, - ОВА
14:03
На фото Будівля уряду і держканцелярії Естонської Республіки
В Естонії обирають парламент
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV