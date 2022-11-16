"Важливо максимально зібрати інформацію щодо цього випадку та розуміти контекст": Остін про падіння ракети на території Польщі
Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на необхідності зібрання максимальної кількості інформації щодо падіння ракети на території Польщі для розуміння контексту
Про це Ллойд Остін сказав під час засідання Консультативної групи з безпеки України на авіабазі Рамштайн.
"Ми розуміємо, наскільки зараз є важливим максимальне зібрання всієї інформації стосовно цього випадку. Ми бачимо, що нам необхідно з'ясувати контекст, в якому відбувалася ця подія", - заявив він.
Остін підкреслив, що попри те, що Росія максимально агресивно поводиться на полі бою, ще більш агресивною вона є при вражанні критичної інфраструктури.
"Вона завдає страждань українським громадянам. Кремль вважає, що таке активне бомбардування налякає український народ і сприятиме проведенню переговорів", - додав він.
- 16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.
- Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.
- Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО. Ллойд Остін повідомив, що Штати, Нідерланди й Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки.
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