Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "Важливо максимально зібрати інформацію щодо цього випадку та розуміти контекст": Остін про падіння ракети на території Польщі

"Важливо максимально зібрати інформацію щодо цього випадку та розуміти контекст": Остін про падіння ракети на території Польщі

16 листопада, 2022 середа
16:00
Світ

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на необхідності зібрання максимальної кількості інформації щодо падіння ракети на території Польщі для  розуміння контексту

Про це Ллойд Остін сказав під час засідання Консультативної групи з безпеки України на авіабазі Рамштайн.

"Ми розуміємо, наскільки зараз є важливим максимальне зібрання всієї інформації стосовно цього випадку. Ми бачимо, що нам необхідно з'ясувати контекст, в якому відбувалася ця подія", - заявив він.

 Остін підкреслив, що попри те, що Росія максимально агресивно поводиться на полі бою, ще більш агресивною вона є при вражанні критичної інфраструктури.

"Вона завдає страждань українським громадянам. Кремль вважає, що таке активне бомбардування налякає український народ і сприятиме проведенню переговорів", - додав він.

  • 16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.
  • Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну. 
  • Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО. Ллойд Остін повідомив, що Штати, Нідерланди й Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Пентагон
війна з Росією
Ллойд Остін
Читайте також:
саміт G20
15 листопада, 2022 вiвторок
Сценарій Путіна на саміті G20 провалився, - політолог Таран
Ван И
15 листопада, 2022 вiвторок
Китай виступив проти виключення Росії з G20
карта бойових дій
15 листопада, 2022 вiвторок
Ворог залишає облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра й просувається вглиб на 15-20 км, - Гуменюк
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.98
    Купівля 39.98
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
16 листопада
17:24
телефон
Як відстежити втрачений телефон: у Держспецзв'язку дали поради українцям
17:22
енергетичні системи
Німеччина невідкладно виділяє 1 млн євро для енергетичної підтримки України
17:13
Потяг до перемоги
Відкрито продаж квитків на потяг Київ – Ізюм
17:05
Пентагон
Спрацювали на відмінно. Системи ППО NASAMS перехопили 100% російських ракет, - Пентагон
17:02
президент Польщі Анджей Дуда
У Білорусі заявили, що Польща готується до наступу на Росію і РБ
17:01
Анонс
Звільнено Херсон і у рашистів їде дах
16:56
На фото: система ППО
НАТО нарощуватиме військову міць України, але у війну не вступить, – військовий експерт
16:52
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Гроссі уточнив, коли місія МАГАТЕ проінспектує в Україні три діючі АЕС і Чорнобиль
16:48
діти
Від початку повномасштабної війни Нацполіція розшукала 7555 зниклих дітей
16:45
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
"Україна навмисно вдарила по території країни-члена НАТО": у ЦПД озвучили свіжий наратив російської пропаганди
16:32
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:30
Верховна Рада
Верховна Рада України закликала партнерів виключити Росію з G20
16:23
Папа Римський
Папа Римський, коментуючи ракетні удари 15 листопада, попросив Бога "поспішити" припинити війну в Україні
16:23
Новоград-Волинський, Звягель
На Житомирщині перейменували місто Новоград-Волинський
16:10
Білоруські прикордонники заявили, що збили український безпілотник
Білоруські прикордонники заявили, що збили безпілотник, який нібито порушив кордон з українського боку
16:10
СБУ виявила списки агентів фсб, які співпрацювали з ворогом під час окупації Херсону
У деокупованому Херсоні виявили засекречені документи зі списком агентів ФСБ
16:09
Ексклюзив
У Херсоні гуманітарною допомогою вже торгують на базарах, – волонтер 
16:09
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 19 лютого 2023 року
16:03
Оновлено
Ллойд Остін
США, Нідерланди і Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки, - Остін
16:03
OPINION
Олег Манчура
Тарнув як столиця України
16:03
Сінево
Мережа лабораторій "Сінево" йде з Білорусі 
15:58
Анонс
Довженко Центр: "реорганізація" чи рейдерська атака? Іван Козленко в онлайн-проєкті "Власні назви"
15:52
Гголова Рахункової палати та народний депутат 8 скликання Валерій Пацкан
Голова Рахункової палати Пацкан написав заяву про відставку, її підтримав парламентський комітет
15:51
Жан Беленюк
У той час, коли РФ випускає по Україні сотню ракет: Беленюк обурився через заклик президента МОК повернути росіян у спорт
15:50
Ексклюзив
Карта бойових дій: 12–15 листопада. Початок битви за Мелітополь
15:43
Укрзалізниця потяг
Укрзалізниця публікує графік затримок потягів
15:35
World Smart City Award
Найрозумніше місто у світі: Київ отримав нагороду у конкурсі інноваційних міст
15:34
Ірландія
РФ ввела санкції проти 52 ірландських чиновників за "антиросійську політику"
15:30
Одруження через скайп
Життя не спинити – воно триває попри війну: цьогоріч в Україні зареєстрували 200 409 шлюбів
15:29
Німеччина уряд
Снаряди для РСЗВ MARS II, тягачі й кулемети: що відомо про оновлений список допомоги Україні від Німеччини
15:08
Єнс Столтенберг
Столтенберг після ракетного обстрілу 15 листопада заявив про намір НАТО забезпечити Україну засобами ППО
15:03
Михайло Мудрик (у центрі)
У "Шахтарі" заявили, що хочуть продати Мудрика за 100 млн євро
14:57
Google
Google заплатить "історичний" штраф майже у 400 млн за відстеження геоданих користувачів
14:53
Геннадій Дикий
Розслідування у справі мера Білої Церкви завершили: підозра підтвердилася
14:52
Підприємство Arconic
Компанія з виробництва алюмінієвої продукції Arconic остаточно покинула російський ринок
14:50
Мі-8
Хорватія планує передати Україні 14 вертольотів Мі-8 російського виробництва
14:43
У Балаклії відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Чехія
14:42
обстріл ракета
Діти під час обстрілу на Київщині знайшли збиту ракету та понесли її до школи
14:37
влучання ракети у Польщі
У РНБО нагадали, що убезпечити Європу від ракет РФ можна, лише забезпечивши повітряний щит над Україною
14:33
Ексклюзив
Віталій Портников
Це Росія вбила поляків
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV