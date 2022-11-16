Про це Ллойд Остін сказав під час засідання Консультативної групи з безпеки України на авіабазі Рамштайн.

"Ми розуміємо, наскільки зараз є важливим максимальне зібрання всієї інформації стосовно цього випадку. Ми бачимо, що нам необхідно з'ясувати контекст, в якому відбувалася ця подія", - заявив він.

Остін підкреслив, що попри те, що Росія максимально агресивно поводиться на полі бою, ще більш агресивною вона є при вражанні критичної інфраструктури.

"Вона завдає страждань українським громадянам. Кремль вважає, що таке активне бомбардування налякає український народ і сприятиме проведенню переговорів", - додав він.

16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО. Ллойд Остін повідомив, що Штати, Нідерланди й Чехія разом працюють, аби передати Україні сучасні танки.

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