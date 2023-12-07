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Вибухівки вистачить для знищення усього Чорноморського флоту РФ: журналіст The Times відвідав секретну базу українських морських безпілотників

7 грудня, 2023 четвер
19:14
Війна з Росією

Журналіст The Times відвідав секретний об’єкт Головного управління розвідки - базу українського флоту морських безпілотників: склад наповнений вибухівкою, якої вистачить для знищення усього Чорноморського флоту РФ

Про це пише The Times. 

ГУР розповіло The Times про кілька типів безпілотників. 

Йдеться про безпілотні надводні судна Magura V5. Вони оснащені двома камерами, інфрачервоною оптикою, супутниковим приймачем і двигуном потужністю 300 к.с., який рухає судно крізь хвилі зі швидкістю 45 морських миль на годину. У носовій частині каяка розміщена 250-кілограмова боєголовка.

Ще один вид дронів нового покоління оснащений  важчими боєголовками, які можуть виставляти міни на шляху ворожих суден, а потім повертатися на базу неушкодженими. Вони повністю виготовляються в Україні. 

На задній панелі безпілотника розташований супутниковий приймач типу Starlink. Він передає зображення з двох камер. Безпілотник має двигун потужністю 300 к.с. розвиває швидкість до 45 миль на годину під час атаки, а крейсерська швидкість становить 25 миль на годину. 

Українські операції у морі 

Журналіст також поспілкувався з командиром безпілотного флоту з позивним "13": він розповів, що останні російські судна потопив біля Чорноморського у Криму 10 листопада, а до того брав участь в операціях, завдяки яким пробоїни з'являлися у найсучасніших російських кораблях. 

Командир поділився деталями однієї з операцій: дрони, уникнувши протичовнових сіток, пробралися в один з портів, проте їх побачили росіяни. Вони відкрили по безпілотниках вогонь з кулеметів, але влучити їм не вдалось. Згодом російські артилеристи відкрили вогонь з великокаліберної зброї. Пори це, два безпілотники влучили в десантні катери типу "Акула" і "Серна", ще один вибухнув в доці.

"Це була мета мого життя - потопити російський корабель, і ми потопили одразу два. І наскільки я знаю, до цього ніхто і ніде такого не робив. Тепер у нас нова мета - потопити щось більше", - зазначив командир. 

Його бойовий шлях розпочався з удару по російському розвідувальному кораблю "Іван Хурс". У липні та вересні така ж доля спіткала судно РФ "Сергій Котов". Вдруге його пошкодили безпілотники, які випадково влучили в корабель, під час маневрів для уникнення переслідування авіації РФ.

Як розповів "13", за ці атаки відповідають дистанційні оператори ГУР. 

"Ця зброя (безпілотники, - ред.) надзвичайно ефективна. Якщо ми лише приблизно уявимо, скільки коштує будівництво таких кораблів, як "Котов", і підготовка екіпажів – це займе роки, щоб побудувати і навчити екіпаж. Навіть якщо перерахувати всі безпілотники, які використовуються в атаці, на один, то вони в тисячі разів дешевші", - розповів він. 

За його словами, західні партнери вже зацікавлені в українських технологіях. 

Водночас Служба безпеки України та інші підрозділи використовували безпілотники Sea Baby для атаки на Керченський міст, фрегат "Адмірал Макаров", нафтовий танкер Sig і десантний корабель "Оленегорский горняк". Вони здатні переносити боєголовку вагою 450 кілограмів.

  • Український флот морських дронів за рік свого існування здійснив атаки на всім суден Чорноморського флоту РФ. Його продовжать розвивати та вдосконалювати.

Україна
Росія
безпілотник
ГУР
Чорноморський флот Росії
Чорне море
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