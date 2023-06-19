Про це повідомив економіст Олег Пендзин в етері Еспресо.

"На ті історичні ринки, які є світі (Африка, Близький Схід, Південно-Східна Азія) аміак йшов з РФ через Одеський припортовий завод. Цей аміакопровід йде з Тольятті, має певний рукав на Горлівку - іншим шляхом його транспортувати не можна. Аміак є достатньо агресивним і дуже небезпечним з екологічної точки зору. Це надзвичайно отруйний газ. Кожного разу, коли ми говоримо про аміакопровід, ми повинні розуміти, що це є надзвичайно небезпечно з точки зору екологічної катастрофи - техногенна річ. За великим рахунком, запровадження транзиту аміаку через українську територію, особливо, коли він близько до зони бойових дій - це надзвичайно велика небезпека, що стосується екології. Чому я і вважаю, що питання аміакопроводу точно не буде розглядатися як альтернатива продовженню зернової угоди", - вважає він.

Що відомо про зернову угоду

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.

Для її продовження окупанти вимагали:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"

розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

Транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" було зупинено в перший день повномасштабного вторгнення РФ до України. Загальна протяжність аміакопроводу "Тольятті–Одеса" становить 2418 м, із них понад тисячу кілометрів проходить територією України. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачали на експорт.