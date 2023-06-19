Відновлення транзиту російського аміаку Україною буде великою небезпекою з точки зору екології, - економіст Пендзин
Запровадження транзиту аміаку через Україну, коли трубопровід близько до зони бойових дій - це надзвичайно велика небезпека - це питання точно не буде розглядатися як альтернатива продовженню зернової угоди
Про це повідомив економіст Олег Пендзин в етері Еспресо.
"На ті історичні ринки, які є світі (Африка, Близький Схід, Південно-Східна Азія) аміак йшов з РФ через Одеський припортовий завод. Цей аміакопровід йде з Тольятті, має певний рукав на Горлівку - іншим шляхом його транспортувати не можна. Аміак є достатньо агресивним і дуже небезпечним з екологічної точки зору. Це надзвичайно отруйний газ. Кожного разу, коли ми говоримо про аміакопровід, ми повинні розуміти, що це є надзвичайно небезпечно з точки зору екологічної катастрофи - техногенна річ. За великим рахунком, запровадження транзиту аміаку через українську територію, особливо, коли він близько до зони бойових дій - це надзвичайно велика небезпека, що стосується екології. Чому я і вважаю, що питання аміакопроводу точно не буде розглядатися як альтернатива продовженню зернової угоди", - вважає він.
Що відомо про зернову угоду
Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена між Росією та Україною за посередництва ООН та Туреччини у липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували. У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня.
Для її продовження окупанти вимагали:
- перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT
- поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
- скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
- відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
- розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.
17 травня дію "зернової угоди" було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.
Транзит російського аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса" було зупинено в перший день повномасштабного вторгнення РФ до України. Загальна протяжність аміакопроводу "Тольятті–Одеса" становить 2418 м, із них понад тисячу кілометрів проходить територією України. Оператором його української частини виступає держпідприємство "Укрхімтрансаміак", а доставлений на державний Одеський припортовий завод (ОПЗ) російський аміак раніше постачали на експорт.
- 4 червня російські інспектори відновили реєстрацію суден на вхід в українські порти, проте з порушенням, зокрема РФ проігнорувала 56 кораблів, які чекають тривалий час.
- 5 червня заступник міністра зовнішніх справ РФ Сергій Вершинін заявив, що не бачать перспектив продовження "зернової угоди".
- А вже у вівторок, 13 червня, сам Путін заявив, що Росія думає про вихід із зернової угоди, оскільки Україна нібито використовує зернові коридори для запуску морських дронів.
- 17 червня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що шансів у "зернової угоди" немає через те, що нібито російська частина не була виконана
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