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Ексклюзив

"Армія росіян ще досить сильна": майор ЗСУ Лапін про потенціал війська РФ після початку Курської операції

Ірена Моляр
16 серпня, 2024 п'ятниця
21:19
Війна з Росією

Ігор Лапін, спецпризначенець, майор ЗСУ, народний депутат VIII скликання, зазначив, що російська армія має багато сил та засобів, однак раптовість та неочікуваність Курської операції дала можливість ЗСУ досягти результатів

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Взагалі на півночі нашої країни росіяни зосередили, за деякими оцінками аналітиків, близько 70 тис. особового складу, з них 50 тис. задіяні на Вовчанському напрямку. Це все разом з резервами, зі всім тим, що вони назбирали. А ще 10 тис. російського війська є на Білгородщині та Курщині. Фактично у них там не мало особового складу, але в основному це були строковики, якщо ми говоримо про Курський напрямок. А бойовий дух строковиків, які побачили, що "Ахмат" – це чай, а не сила, звичайно, був дуже сильно підірваний. До того ж була абсолютно відсутня інформація в медіа, ніхто не піарився на майбутньому контрнаступі", - прокоментував Ігор Лапін.

За його словами, раптовість та неочікуваність дала нам можливість досягнути таких результатів на Курщині.

"Щодо російських спроможностей, не забуваймо, що російська армія залишається другою армією у світі, яка має окрім тих сил, що зосереджені на нашій території, ще дуже серйозну кількість особового складу. У них зараз фактично всі строковики починають підписувати контракти. Хоча строковики не знають, що таке активні бойові дії. Якби там не було, росіяни все одно мають дуже серйозні оборонні рубежі. Ми бачили відео з лініями оборони на Курщині, а те, що ми їх прорвали, це все-таки елемент раптовості та нашого вміння", - зауважив майор ЗСУ.

Лапін резюмував, що армія росіян все ще досить сильна, яка має дуже багато сил та засобів, хоч вона зараз розпорошена та вимушена реагувати на ці виклики, але поки нема інформації, щоб російські війська перекидали свої сили з Донецького напрямку.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

13 серпня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що, якщо очільника Кремля Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.

Просування Сил оборони в Курській області РФ триває. Станом на 13 серпня під контролем України 74 населені пункти. 

Українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

У середу, 14 серпня, понад 100 російських військовослужбовців здалися в полон Силам оборони в Курській області.

У Financial Times повідомили, що Україна розпочала з Росією переговори щодо обміну полоненими, захопленими в Курській області.

15 серпня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області.

16 серпня на Курщині зруйновано міст через річку Сейм. В оточення могли потрапити сотні російських військових.

Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Курськ
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