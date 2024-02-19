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Армія США виділяє Україні сотні мільйонів доларів через затримки фінансування урядом, - CNN

19 лютого, 2024 понедiлок
17:26
Війна з Росією солдати США

Через затримки фінансування допомоги Україні Конгресом США американська армія виділяє кошти з власних рахунків. Військові стурбовані, що без допомоги Конгресу їм доведеться залучати гроші з інших важливих проєктів армії

Про це повідомляє CNN з посиланням на військових чиновників США.

"Оскільки фінансування України в Конгресі очікує невизначене майбутнє, армія США залишилася платити сотні мільйонів доларів на підтримку воєнних зусиль України проти Росії протягом останніх кількох місяців", - йдеться у повідомленні.

Військові чиновники армії США все більше стурбовані тим, що без нового фінансування, їм доведеться почати залучати гроші з інших важливих проєктів, щоб продовжувати підтримувати Київ.

Зазначається, що з жовтня 2023 року армія США витратила понад $430 млн на різні операції, включаючи навчання українських військових, транспортування обладнання та розгортання військ США у Європі.

"Ми, по суті, витягуємо його з армії", - сказав старший військовий чиновник, додавши, що наразі цей рахунок оплачено командуванням армії в Європі та Африці.

Без, схваленого Конгресом, додаткового фінансування для України, командування має приблизно $3 млрд, щоб покрити $5 млрд операційних витрат, пояснив другий високопоставлений армійський чиновник. Він зазначив, що це включає не лише операції, пов’язані з підтримкою України, але й інші операції для командування США по всій Європі та Африці.

Військові кажуть, що якщо Конгрес все ще не прийме нове фінансування для України протягом кількох місяців, то їм доведеться почати приймати важкі рішення та відділяти гроші від менш важливих проєктів, таких як будівництво казарм або стимули для вступу на службу.

Вони попереджають, що в такій ситуації до кінця травня в бюджеті армії США в Європі та Африці, що становить приблизно $3 млрд, закінчаться гроші на операції, пов’язані не лише з Україною, а й з іншими країнами Європи та Африки.

Затримки допомоги Україні в Конгресі США

8 лютого за розгляд проєкту закону з зовнішньою допомогою загальним обсягом $95 мільярдів віддали голоси 67 сенаторів. Після узгодження поправок сенат мав проголосувати по суті законопроєкту та передати його на розгляд палати представників.

У ніч на 13 лютого сенат США припинив дебати щодо допомоги Україні, що відкрило шлях до основного голосування.

13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.

14 лютого Майк Джонсон заявив, що наразі республіканці не мають у планах голосувати за законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню, адже США мають подбати про свої проблеми, перш ніж розв’язувати їх у всьому світі.

Законодавці Сполучених Штатів Америки шукають "план Б", аби ухвалити допомогу Україні попри опір спікера палати представників.

16 лютого палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, вони не проголосували за ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.

Двопартійна група поміркованих конгресменів палати представників США оприлюднила законопроєкт про додаткове фінансування задля допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він також містить заходи щодо посилення безпеки кордону США.

Теги:
Україна
військові
США
допомога США Україні
Світ про Україну
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