Bloomberg написав про можливу відповідь РФ на дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю

Про це пише Bloomberg з посиланням на американських та європейських чиновників.

За словами співрозмовників, реакція Кремля на дозвіл Україні на удари вглиб РФ, ймовірно, набуде форми посилених диверсій, кібернетичних та інших гібридних атак.

Водночас ще одне джерело розповіло: Москва може "націлити війська" в інших районах, зокрема на Близькому Сході.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можутьоголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".

12 вересня російський диктатор Володимир Путін заявив, що дозвіл бити по території РФ західною далекобійною зброєю "змінить природу конфлікту" та означатиме пряму участь країн НАТО у війні в Україні.

13 вересня у Білому домі заявили, що на зустрічі президента США Джо Байдена та премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера не очікується заяв стосовно дозволу Україні завдавати удари далекобійною зброєю по РФ.