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Дипломат Безсмертний назвав головних лобістів України в НАТО

13 липня, 2024 субота
16:18
Війна з Росією НАТО, державний прапор України

Дипломат Роман Безсмертний розповів, що головними лобістами України в НАТО є Польща, Румунія та країни Балтії, оскільки там розуміють, що саме Київ захищає їх від російської агресії

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Дуже важливо, що в центральноєвропейському регіоні, зокрема країни Балтії, Польщі та Румунії, створюється певна група держав, які є не тільки лобістами України і які міцно усвідомлюють, що їм настільки ж потрібно НАТО, наскільки Україна. Оскільки зараз ці держави від агресора захищає Україна. А якщо ми подивимось на ті зобов'язання, які мали Сполучені Штати й НАТО по посиленню східного валу, то вони виконуються, не хочу дуже занижувати, але приблизно наполовину. Зокрема, по особовому складу, який розміщується у цих країнах, по озброєнню, по бронетехніці й так далі. Тобто йде повільна комплектація цих сил. Треба розуміти, що якщо говорити про 30 000 військових, які в планах НАТО розмістити на території цих країн, то для порівняння потрібно порівняти сили, які сьогодні застосовуються і діють на російсько-українському фронті. Що таке 30 000 і на який це час їх вистачить", - пояснив Безсмертний.

За словами дипломата, Україна єдина держава на європейському континенті, яка сьогодні може успішно протистояти російській агресії.

"Дуже добре, що у Варшаві, Вільнюсі, Ризі та Таллінні це розуміють. В Бухаресті та Будапешті свою пісню грають. В Софії взагалі невідомо за що там думають. Бо президент спочатку одне говорить, а потім друге. Відтак очевидно, що знаходячись на передньому фронті із російською воєнщиною ці країни розуміють, що їм конче необхідно взаємодіяти з Україною. Адже це єдина сьогодні на планеті земля держава, а в ній армія, яка здатна протистояти російському агресору. Оцих слів було б достатньо, щоб відповісти на оті всі маневри, які відбуваються у центральній Європі. Не випадково ці країни є ключовими лобістами України у вступі до НАТО, бо вони прекрасно розуміють, що якщо взяти європейський континент, то Швеція, Фінляндія та Україна є тими силами, на які вони можуть сподіватися. Решта знаходяться в стані становлення", - додав він.

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна. 

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.

У проєкті спільного комюніке Північноатлантичного альянсу  шлях України до вступу в НАТО називають "незворотнім".

Теги:
Світ
Україна
Польща
Латвія
Естонія
Румунія
євроінтеграція
Литва
НАТО
вступ до НАТО
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