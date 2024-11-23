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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією До інавгурації Трампа створилася турбулентність десь на 60, а, можливо, 90 днів, - російський опозиційний експерт Морозов
Ексклюзив

До інавгурації Трампа створилася турбулентність десь на 60, а, можливо, 90 днів, - російський опозиційний експерт Морозов

Ірена Моляр
23 листопада, 2024 субота
14:13
Війна з Росією Дональд Трамп

Олександр Морозов, відомий публіцист, політичний аналітик, який перебуває у Празі, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антіну Борковському висловив думку, що час до вступу Дональда Трампа на посаду президента США - вікно можливостей для конструювання сценаріїв закінчення війни, але й також це період ескалації

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"До інавгурації Дональда Трампа і до відпрацювання або публікації якоїсь зовнішньополітичної стратегії створилася смуга турбулентності приблизно на 60, а, можливо, 90 днів. Зрозуміло, що ця смуга турбулентності буде заповнена драматичними подіями, оскільки, з одного боку – це вікно можливостей для конструювання різними гравцями якихось сценаріїв закінчення війни, а з іншого боку – це період ескалації", - зазначив політичний аналітик.

За його словами, яскравим прикладом цього періоду є застосування Росією міжконтинентальної балістики по Дніпру. Кремль демонструє, використавши цю ракету, про яку не було ніяких відомостей, чи вона існує, чи є на озброєнні у Росії, - ось підтвердження, така ракета є.

"І ще важливий момент – в першу чергу, це демонстрація Європі, а в другу чергу - Сполученим Штатам, що Росія має зброю, яка може бути використана відповідно до  щойно підписаної ядерної доктрини Путіна. Я думаю, що тут буде проглядатися прямий зв'язок. Путін підписує нову ядерну доктрину, в якій зафіксовано, що можна завдавати удари по країнах-союзниках України. Путін демонструє, що він має у своєму розпорядженні таку зброю. Ось вам ця балістична ракета, яка вже створена, порушуючи ДРСМД (договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності -ред.) 1987 року. У 2019 році договір припинив дію і за цей час така можливість у Росії з'явилась. Ось, що тут демонструє Володимир Путін та Кремль", - резюмував Олександр Морозов.
 

  • Російська терористична армія у четвер, 21 листопада, підняла в небо МіГ-31К та Ту-95 для атаки України. Ворог атакував Дніпропетровщину - постраждали дві людини.
  • Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що російські військові застосували 21 листопада проти України нову ракету, ймовірно, міжконтинентальну балістичну.
  • Міністерство закордонних справ України здійснює дипломатичні кроки та задіює механізми ООН та НАТО через використання Росією нового типу ракети, що має всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної.





     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Радянський Союз
Володимир Путін
ядерна програма
ядерна безпека
Дональд Трамп
США
ракетний удар
переговори з РФ
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