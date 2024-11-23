До інавгурації Трампа створилася турбулентність десь на 60, а, можливо, 90 днів, - російський опозиційний експерт Морозов
Олександр Морозов, відомий публіцист, політичний аналітик, який перебуває у Празі, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антіну Борковському висловив думку, що час до вступу Дональда Трампа на посаду президента США - вікно можливостей для конструювання сценаріїв закінчення війни, але й також це період ескалації
Про це він розповів в етері Еспресо.
"До інавгурації Дональда Трампа і до відпрацювання або публікації якоїсь зовнішньополітичної стратегії створилася смуга турбулентності приблизно на 60, а, можливо, 90 днів. Зрозуміло, що ця смуга турбулентності буде заповнена драматичними подіями, оскільки, з одного боку – це вікно можливостей для конструювання різними гравцями якихось сценаріїв закінчення війни, а з іншого боку – це період ескалації", - зазначив політичний аналітик.
За його словами, яскравим прикладом цього періоду є застосування Росією міжконтинентальної балістики по Дніпру. Кремль демонструє, використавши цю ракету, про яку не було ніяких відомостей, чи вона існує, чи є на озброєнні у Росії, - ось підтвердження, така ракета є.
"І ще важливий момент – в першу чергу, це демонстрація Європі, а в другу чергу - Сполученим Штатам, що Росія має зброю, яка може бути використана відповідно до щойно підписаної ядерної доктрини Путіна. Я думаю, що тут буде проглядатися прямий зв'язок. Путін підписує нову ядерну доктрину, в якій зафіксовано, що можна завдавати удари по країнах-союзниках України. Путін демонструє, що він має у своєму розпорядженні таку зброю. Ось вам ця балістична ракета, яка вже створена, порушуючи ДРСМД (договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності -ред.) 1987 року. У 2019 році договір припинив дію і за цей час така можливість у Росії з'явилась. Ось, що тут демонструє Володимир Путін та Кремль", - резюмував Олександр Морозов.
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