Нардепка Піпа розповіла, за яких умов аспірантів звільнятимуть від мобілізації

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Це питання насправді дуже болюче, бо аспіранти, зокрема контрактники, дуже збільшились у 2023 році порівняно з 2021 - це приблизно на 10 тисяч. Серед них є частково люди, які у такий спосіб хотіли отримати відстрочку від мобілізації. Дуже важливо, коли ми подамо цю правку, щоб всі мали рівні права і можливості, як за це висловився й омбудсмен, щоб не було дискримінації, щоб справді ті люди займалися наукою і їхня відстрочка була не корупційна, не за гроші, а мала сенс", - сказала Піпа.

За її словами, у вересні 2024 року планується, що всі вступи на аспірантуру будуть відбуватися за результатами екзаменів, подібних до ЗНО, це загальнонауковий та тест з англійської мови. Водночас всі ті, хто вже навчається на аспірантурі також будуть складати атестаційні тести.

"Міністерство освіти і науки очікує, що внаслідок цих екзаменів, тестів третина тих, що пішли займатися не наукою, а таким чином отримати відстрочку відсіється. Ведуться дискусії й ця норма так, як її запропонував Комітет, буде швидше за все прийнята. Мої прогнози 99%, що буде прийнята", - підсумувала нардепка.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.