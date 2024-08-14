Окупаційних адміністрацій не буде: в ОП назвали чотири політичні цілі операції на Курщині

Про це радник керівника ОП Михайло Подоляк сказав у інтерв'ю "Медузі".

Він наголосив, що військові цілі операції на Курщині може коментувати лише військове командування. Натомість він назвав політичні.

"Перша — Україна веде оборонну війну, вичавлюючи російську артилерію на необхідну відстань, щоб її не можна було використати по цивільному населенню", – сказав Подоляк.

Друга ціль полягає в тому, щоб перерізати логістичні маршрути, які дають змогу окупантам підтягувати резерви на всій лінії фронту.

Третя ціль – показати росіянам і міжнародним партнерам України, що керівництво РФ не здатне до швидких ефективних рішень.

"Для наших міжнародних партнерів має бути очевидно, що Росія не настільки сильна, щоб контролювати внутрішні ризики, що поступово наростають через війну", - зазначив радник керівника ОП.

Четверта ціль – перенести війну на територію РФ, аби росіяни відчули на власній шкурі все те, що переживають українці.

"Це велика операція зі знищення військових об'єктів по всій території Курської області. Ми не ставимо собі за мету, яку ставить перед собою Росія, коли заходить на територію, проводить окупаційні дії, засновує окупаційні адміністрації. Україна заходить знищувати військові об'єкти й не має наміру засновувати якісь окупаційні адміністрації", - підкреслив Подоляк.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

13 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони контролюють 74 населені пункти на Курщині.