Операція у Курській області спонукає партнерів зняти заборони на застосування Україною далекобійної зброї, - майор запасу НГУ Гетьман

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

Зокрема він розповів про те, чого вже вдалося досягти завдяки операції у Курській області.

"Одна з цілей цієї операції - примусити росіян або з не до кінця підготовлених, бо вони знімають війська не тільки з лінії фронту, а ще й з резервів, які знаходять всередині Російської Федерації. Є інформація про те, що ті війська, які планувалося перекинути на Покровський напрямок, там, де відбуваються найбільш запеклі бої, ті війська начебто будуть задіяні на Курському напрямку. Так само є інформація про те, що знімаються війська з Харківського напрямку, з Криму знімаються війська, грузяться на платформи, і вони будуть перекинуті - це вже є ефект, не кажучи про те, що всі ми очікували наступальних дій на Сумщині, щось схоже росіяни планували зробити, як вони намагалися атакувати Харків і підійти на відстань щонайменше прицільного пострілу зі ствольної артилерії, їм це не вдалося", - розповів Гетьман.

Він переконаний, що ця операція Збройних Сил України стане аргументом для західних партнерів на зняття обмежень.

"Я впевнений, що нашим партнерам цей аргумент - наша атака на Курщині - дасть можливість зняти заборони… Це може вплинути, ця операція, ну, виглядає ж дивно для пересічного, скажімо, німця чи американця, що ми проводимо наступальні дії на території Російської Федерації, вони нас не можуть зупинити, але стріляти американськими чи німецькими ракетами по військових об’єктах неможливо, бо це може привести до ескалації. Люди, які так кажуть, будуть виглядати щонайменше смішно. А я думаю, ні Шольц, ні Байден не хочуть виглядати смішно, тому, сподіваюсь, що і з Taurus щось буде вирішуватись", - зазначив він.

Майор НГУ Гетьман зауважив, що завдяки цій операції міняється ставлення партнерів до України.

"Відношення наших партнерів коли ми навіть героїчно, але тримаємо оборону - це не зовсім те, а коли ми перемагаємо, коли ми тиснемо ворога, то бажання приєднатися до таких, як ми зараз, воно збільшується. Я думаю, що це вплине на збільшення військової допомоги нам. Ну і всі побачили, що Росія не така, як про неї там думали, що Путін слабкий і це може привести, хочеться вірити, до посилення санкцій і до зміни відношення у багатьох політичних еліт в Європі в Америці, у світі до Російської Федерації, бо постійно ми чуємо це “а, може, не треба, може, це буде ескалація”, а це дуже серйозний аргумент", - додав військовий.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

13 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони контролюють 74 населені пункти на Курщині.