Питання демобілізації потрібно вирішити терміново, - військовослужбовець ЗСУ Фірсов

Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Відбуваються дуже погані сигнали. Тому що, коли військовим говорять, що демобілізація буде й треба її почекати, а потім говорять, що це неможливо - це сигнал, що надурили. Українці люблять свободу, ми за неї віддаємо життя, а свобода - це вибір. Тому українцям треба намалювати, хоча б гіпотетичний вибір, і сказати, що за 3-5, нехай навіть 7 років у вас буде вибір і можливість пройти демобілізацію", - зауважив Фірсов.

За словами військовослужбовця 109 батальйону ЗСУ, коли українські захисники почують чіткі терміни демобілізації, то це буде додатковою мотивацією.

"І це не означає, що всі побіжать писати заяви про звільнення. Величезна кількість залишиться в ЗСУ. Але людям треба давати вибір, щоб вони не відчували себе рабами. Що одних загнали до армії, і назад шляху немає, а інші "косять" від армії, насолоджуючись життям у ресторанах. Це дуже демотивує, і розколює країну, а країну потрібно зшивати. Тому, питання демобілізації терміново треба вирішити, щоб чітко всім хлопцям відповісти", - наголосив Фірсов.

Що передувало

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив питання демобілізації з урядового законопроєкту про мобілізацію.

У Раді триває дискусія щодо деяких положень законопроєкту про мобілізацію, який готують до другого читання. Серед найбільш дискусійних – питання демобілізації, розповів перший заступник голови комітету з питань соцполітики та прав захисту ветеранів, нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк.

Офіцер ЗСУ, волонтер Мирослав Гай вважає, що зараз демобілізація в Україні неможлива: "Навіть, якщо наберуть нових людей, то це забере достатньо довгий час. Потрібен час, щоб натренувати, підготувати, злагодити, озброїти людей і відправити їх на фронт. А в цей момент хтось має тримати лінію бойового зіткнення".

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін 13 квітня заявив, що версія законопроєкту про демобілізацію, яку подадуть до Верховної Ради, з'явиться вже найближчими місяцями.

Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, зазначив, що демобілізація під час війни може бути за умови якісної мобілізації людей, тобто заміна має відповідати рівню класифікації та підготовки тих, кого буде демобілізовано.













