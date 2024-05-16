Поки що ми бачимо консолідовані позиції Москви й Пекіна, але висновки робити рано, - військовий експерт Селезньов
На тлі наближення Саміту миру у Швейцарії, колишній речник Генерального штабу ЗСУ полковник ЗСУ Владислав Селезньов підкреслює, що консолідовані позиції Москви та Пекіна можуть вплинути на переговорний процес
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Саміт миру, який має відбутися у Швейцарії буде проходити за формулою миру президента Зеленського, там дещо інші позиції і якщо на цьому саміті буде представлена китайська сторона, то скоріш за все вона буде просуватися власний китайський план перемир'я, а там йдеться про фіксацію, статус кво, тобто фіксація тих територій, які нині захоплені російською армією, за Російською Федерацією. Чи готове українське суспільство прийняти такий варіант? - відповідь очевидна", - розповів військовий експерт.
За словами Селезньова, у національному законодавстві визначено, що президент України Володимир Зеленський не має права проводити будь-які перемовини з російським диктатором аж до моменту, коли останній солдат РФ не полишить територію нашого кордону 1991 року.
"Певна така криза ультиматумів має місце бути, але у який спосіб можна буде знайти компроміси поки що важко прогнозувати. Я думаю, що про це варто буде говорити більш детально вже за підсумками Швейцарського саміту, а поки що, звісно, ми бачимо консолідовані позиції уряду Москви та уряду Пекіну. Зрозуміло, що вони фактично зараз діють на одному блоці й хоча Китай явно не забезпечує військово-технічні постачання для російської армії, одначе сприяє функціонуванню російської економіки та підтримує їх в тому числі й в галузі тих технік та технологій, які можуть мати подвійне використання. Виклик чималий, бо в Росії китайська економіка є однією з найбільших у світі й що на це зможуть відповісти країни колективного заходу поки що важко прогнозувати", - підсумував у колишньому речник Генерального штабу ЗСУ.
Полковник ЗСУ додав, що станом на зараз як наша армія, так й військо ворога втомилися: "Втома дається в знаки понад 10 років триває російсько-українська війна, два роки з них триває повномасштабна війна і ворог все ще має ресурси для того, щоб мати ініціативу на полі бою".
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