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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Путіну не вдасться створити ще одну Ялтинську конференцію, за підсумками якої Україну розчленують": експерт Фрід про саміт БРІКС
Ексклюзив

"Путіну не вдасться створити ще одну Ялтинську конференцію, за підсумками якої Україну розчленують": експерт Фрід про саміт БРІКС

Віталій Бесараб
26 жовтня, 2024 субота
13:50
Війна з Росією БРІКС 2024

Багаторічний екскоординатор Держдепу США з питань санкційної політики Даніел Фрід вважає, що Путіну не вдасться використати БРІКС для посилення та визнання російської агресії проти України

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Не думаю, що БРІКС може бути справжньою противагою G7. Хоча Китай та Індія є великими економічними потугами, Росія такою не є. Окрім певних точок дотику на поверхневому та ідеологічному рівні, країнам БРІКС бракує внутрішньої згуртованості, тому від такого грона я б не очікував чогось грандіозного. Протягом багатьох десятиліть країни так званого Глобального Півдня намагалися перебалансувати міжнародну систему на свою користь, але їм цього не вдалося, і Захід досі залишається потужним гравцем. В економічному плані на "Велику сімку", на Європу, США, Канаду, Японію, Великобританію, Австралію та Південну Корею – припадає понад 50% світової економіки. Це значна частка. Ще з юності – а я далеко не молодий – я чув історії про занепад Заходу, так от, вони або перебільшені, або цілковито навіяні. Нам, демократіям, потрібно об’єднатися і працювати разом. Тоді коли країни БРІКС не об’єднує нічого, окрім позерства, Україна бореться за своє виживання, і підтримати її – це наш обов'язок", - розповів Фрід.

За словами експерта, саміт БРІКС, який проходив в Росії, не матиме значного впливу.

"Я радий, що Індія і Бразилія були присутні на мирному саміті у Швейцарії. Це свідчення того, що українська дипломатія продемонструвала дивовижну  майстерність. Багато що залежить від ситуації на полі бою, але сам саміт БРІКС не є якоюсь знаковою подією для України. Він не визначатиме її долю, і Путіну не вдасться створити ще одну Ялтинську конференцію, за підсумками якої Україну розчленують. Ні, цього не станеться", - наголосив він.

Саміт БРІКС у Казані: що відомо 

22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У МЗС України заявили, що рішення генсека відвідати Казань "шкодить репутації ООН". 

На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.

23 жовтня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США не розглядають саміт БРІКС у Росії як загрозу західним альянсам. 

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС заявив, що вважає, що потрібно якнайшвидше домогтися деескалації війни в Україні. 

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав до встановлення "справедливого миру" в Україні на основі принципів Статуту ООН, виступаючи на саміті БРІКС. 

Водночас Путін під час свого виступу заявив, що, мовляв, Україна атакувала Курську область, щоб вплинути на вибори у США. Він також вчергове зробив заяву щодо нібито несправедливого розширення НАТО. 

 

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Захід
G7
США
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