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РФ розпочала "призов" українців на ТОТ Запоріжжя: Федоров радить звертатися до проєкту "Хочу жить"

Дар'я Куркіна
4 жовтня, 2024 п'ятниця
21:00
Війна з Росією російські військові окупанти

Росіяни розпочали на тимчасово окупованих територіях Запорізької області "призов" на строкову службу громадян України. Чоловіки можуть звернутися до державного проєкту "Хочу жить"

Зміст

Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, після російського призову українців відправляють у "навчальні центри" в тимчасово окупованому Криму чи Новоросійську.

"Призову підлягають мешканці, які отримали російські паспорти. Але хочу зазначити, що після 2,5 років окупації перебувати на ТОТ, не отримавши паспорт, - це фізична загроза для життя та здоровʼя. По-друге, після призову наших мешканців відправляють до навчальних центрів на території окупованого Криму або Новоросійська, і після того відправляють на лінію фронту", - розповів Федоров.

Він наголосив, що призов РФ українців на ТОТ є прямим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

"Мешканці захоплених територій, яких змусили вступити до ворожої армії, можуть звернутися в український державний проєкт "Хочу жить" і врятувати своє життя. Росія грубо порушує конвенцію про захист цивільного населення під час війни: державі-окупанту забороняється примушувати мешканців ТОТ служити в армії країни-окупанта", - підкреслив Федоров.

  • Російський диктатор Володимир Путін 30 вересня підписав указ про проведення осіннього призову до армії РФ, у межах якого мають залучити 133 тис. осіб.
  • На фоні цього на ТОТ Луганщини загарбники розпочали посилені перевірки чоловіків.
  • Також з 1 жовтня на ТОТ Херсонщини росіяни розпочали так званий осінній призов на строкову військову службу. Забиратимуть чоловіків віком від 18 до 30 років.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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