Росія після атак на свої НПЗ збільшила експорт пального з Білорусі, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників у галузі.

Агенція вказує, що зазвичай РФ є експортером палива та його постачальником на міжнародні ринки, але збій російської нафтопереробки змусив нафтові компанії імпортувати бензин.

РФ вже заборонила експорт бензину з 1 березня, щоб спробувати забезпечити достатньо палива для внутрішнього ринку після неодноразових атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи з початку року.

Росія зазвичай імпортує дуже невелику кількість палива з Білорусі, хоча вона зверталася до офіційного Мінська в серпні-жовтні 2023 року, коли зіткнулася з дефіцитом, що призвело до стрімкого зростання цін на бензин і чергової заборони на експорт нафтопродуктів.

Цього року Росія знову збільшила імпорт бензину з Білорусі й у першій половині березня він досяг майже 3 тис. тонн.

Для порівняння, у лютому Росія імпортувала 590 тонн, а в січні поставок з Білорусі не було.

Два джерела в галузі заявили, що обговорення щодо подальшого імпорту відбуваються між урядами РФ і Білорусі та нафтовими компаніями. Один зі співрозмовників стверджує, що ці переговори є складними, оскільки Білорусь надає пріоритет експорту свого палива на міжнародні ринки.

У відповідь російські нафтові компанії можуть збільшити поставки нафти на білоруські НПЗ в обмін на додаткові нафтопродукти для постачання в Росію.