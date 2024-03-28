Росія після атак на свої НПЗ збільшила експорт пального з Білорусі, - Reuters
РФ була змушена різко наростити постачання бензину із Білорусі, щоб усунути ризик дефіциту на внутрішньому ринку через атаки безпілотників на НПЗ
Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників у галузі.
Агенція вказує, що зазвичай РФ є експортером палива та його постачальником на міжнародні ринки, але збій російської нафтопереробки змусив нафтові компанії імпортувати бензин.
РФ вже заборонила експорт бензину з 1 березня, щоб спробувати забезпечити достатньо палива для внутрішнього ринку після неодноразових атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи з початку року.
Росія зазвичай імпортує дуже невелику кількість палива з Білорусі, хоча вона зверталася до офіційного Мінська в серпні-жовтні 2023 року, коли зіткнулася з дефіцитом, що призвело до стрімкого зростання цін на бензин і чергової заборони на експорт нафтопродуктів.
Цього року Росія знову збільшила імпорт бензину з Білорусі й у першій половині березня він досяг майже 3 тис. тонн.
Для порівняння, у лютому Росія імпортувала 590 тонн, а в січні поставок з Білорусі не було.
Два джерела в галузі заявили, що обговорення щодо подальшого імпорту відбуваються між урядами РФ і Білорусі та нафтовими компаніями. Один зі співрозмовників стверджує, що ці переговори є складними, оскільки Білорусь надає пріоритет експорту свого палива на міжнародні ринки.
У відповідь російські нафтові компанії можуть збільшити поставки нафти на білоруські НПЗ в обмін на додаткові нафтопродукти для постачання в Росію.
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