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Головна Війна з Росією Росія після атак на свої НПЗ збільшила експорт пального з Білорусі, - Reuters

Росія після атак на свої НПЗ збільшила експорт пального з Білорусі, - Reuters

28 березня, 2024 четвер
05:08
Війна з Росією війна з росією нафта безпілотник

РФ була змушена різко наростити постачання бензину із Білорусі, щоб усунути ризик дефіциту на внутрішньому ринку через атаки безпілотників на НПЗ

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників у галузі.

Агенція вказує, що зазвичай РФ є експортером палива та його постачальником на міжнародні ринки, але збій російської нафтопереробки змусив нафтові компанії імпортувати бензин.

РФ вже заборонила експорт бензину з 1 березня, щоб спробувати забезпечити достатньо палива для внутрішнього ринку після неодноразових атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи з початку року.

Росія зазвичай імпортує дуже невелику кількість палива з Білорусі, хоча вона зверталася до офіційного Мінська в серпні-жовтні 2023 року, коли зіткнулася з дефіцитом, що призвело до стрімкого зростання цін на бензин і чергової заборони на експорт нафтопродуктів.

Цього року Росія знову збільшила імпорт бензину з Білорусі й у першій половині березня він досяг майже 3 тис. тонн.

Для порівняння, у лютому Росія імпортувала 590 тонн, а в січні поставок з Білорусі не було.

Два джерела в галузі заявили, що обговорення щодо подальшого імпорту відбуваються між урядами РФ і Білорусі та нафтовими компаніями. Один зі співрозмовників стверджує, що ці переговори є складними, оскільки Білорусь надає пріоритет експорту свого палива на міжнародні ринки.

У відповідь російські нафтові компанії можуть збільшити поставки нафти на білоруські НПЗ в обмін на додаткові нафтопродукти для постачання в Росію.

  • 13 березня повідомлялося, що за два дні українські безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи - це призвело до пошкодження 12% потужностей Росії з перероблення нафти.
  • 23 березня стало відомо, що жителі Новокуйбишевська Самарської області повідомляли про пожежу в районі нафтозаводу Роснафти після удару безпілотника. Українська розвідка заявила про "інцидент".
  • 24 березня з’явилось відео ймовірної атаки українського безпілотника на Куйбишевський нафтопереробний завод у російській Самарі, яка сталася вранці 23 березня.
  • 25 березня повідомлялося, що в російському місті Самара Куйбишевський нафтопереробний завод зупинив одну з двох установок первинної переробки CDU-5 після атаки безпілотника. Це вивело з ладу половину потужностей НПЗ.
Теги:
Росія
Білорусь
нафта
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