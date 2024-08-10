"Росіяни й самі потрапили у другу свою пастку": військовослужбовець Тимочко про бойові дії на Курщині

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Росіяни нагнітали питання навколо Сумщини, погрожували своїм великим військовим контингентом, заявляючи про готовність 25 тис. особового складу до наступу та ще 50 тис. в тилу. А коли вони бачили, що наші Збройні Сили підтягуються до кордону в Сумській області, щоб протистояти такій потенційній навалі, то і не помітили, як на їхню територію зайшли невідомі сили. Можливо, сили, які десь дружні Україні, але на даний час не відомі. І виявилося, що немає 25 тис. передових штурмовиків, 50 тис. в тилу також немає, але є трохи строковиків, від'ємно наступаючих ахматівців та трішки прикордонників, які вирішили не гинути, а здаватися у полон", - прокоментував Іван Тимочко.

За його словами, виявилося, що на Курщині досить непогані дороги, які дали можливість швидко рухатися вглиб російської території поки що офіційно не названим військам.

"Це насправді важливо, бо бачимо, що росіяни потрапили й самі в другу свою пастку, якою вони завжди любили прикриватися, говорячи, що "це не ми, це ввічливі люди". Між іншим, місцеве населення Білгородщини та Курщини так і заявляє, що просуваються дуже виховані, ввічливі військові, які їх не мародерять, не знущаються. Місцеві зараз бояться, що "доблесна російська армія" почне їх бомбити та винищить в пень. Крім того, скаржаться, що ті, хто хотів втекти, мали виїжджати без підтримки російської держави, яка на них чхнула та забула, особливо коли у них там зараз оголошений контртерористичний стан", - зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Тимочко додав, що такий стан РФ оголошувала свого часу в Чечні, а це означало, що Росія вирішила не давати потокам переселенців рухатися вглиб російської території, бо їх потім доведеться забезпечувати житлом та годувати.

"Тобто, російський уряд вирішив не брати на себе багато мороки, перекривши кордони тих областей. А ще також, напевно, вони хочуть відкрити собі можливість, щоб потім тотально бомбардувати мирні населені пункти. Взагалі дуже добре, що війна перейшла на територію Росії, це необхідна ситуація, аби дати зрозуміти росіянам, що вони без кінця воювати не зможуть. Бо кожний тиждень, місяць, який вони затягують у війні в Україні, буде приносити шкоду і руйнування до них", - резюмував військовослужбовець.

Курська область. Що відбувається

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні Сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, писало, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл та частину міста Суджа.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

Вночі 10 серпня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.