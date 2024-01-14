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Ексклюзив

Середній вік солдата є вищим ніж 40 років, - командир батальйону 5-ї ОШБр Тарасенко про дефіцит молодих військових

14 січня, 2024 неділя
10:28
Війна з Росією ЗСУ, мобілізація

Командир батальйону 5-ї Окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко заявив про критичну потребу в молодих солдатах, тоді як бюрократичні затримки та спроби саботажу гальмують процес мобілізації

Про це він сказав у ранковому етері Еспресо.

"Для нас дуже дивно виглядає та кількість часу, яка виявляється необхідна для обговорення законопроєктів для десятків змін до закону до того, що виявляється хтось взагалі сумнівається, чи потрібна нам мобілізація. Тобто з лінії фронту це виглядає дуже неприємно, дуже дико і незрозуміло. Звісно, що у військах чекають свіже поповнення дуже сильно, тому що на багатьох напрямках в багатьох підрозділах ситуація цілком собі критична і з особовим складом і якість особового складу, який навіть приходить, залишає бажати кращою. В основному це чоловіки дуже старшого віку із купою проблем, які зазвичай виникають", - пояснює військовий.

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За його словами, середній вік солдата складає значно вище 40 років, а тому не вистачає молодих хлопців, які б посилили підрозділи: "Ті, хто прийшли зі мною у перші дні повномасштабної війни, вже банально в багатьох підрозділах закінчилося, не обов'язково загинули, вони могли бути поранені, могли не витримати психологічно і перевестися в тилові підрозділи з багатьох причин. Ті, хто прийшов з самого початку вони плавно вже закінчилися".

"Єдина емоція, яка є стосовно мобілізації у військах це чому так довго і чому стільки сумнівів. Є дуже багато людей, які намагаються це саботувати й зробити все, щоб вона не відбувалась", - пояснює військовий", - підсумував Тарасенко. 

Що відомо про розгляд законопроєкту про мобілізацію

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня Кабінет міністрів вніс у Верховну Раду законопроєкт про внесення змін у законодавство для удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. А Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію.

11 січня, законопроєкт №10378 про мобілізацію повернули на доопрацювання у Кабмін: у Верховній Раді його не розглядали, а уряд - відкликав.

Згодом, нардеп Железняк розповів, коли Рада може розглянути новий законопроєкт щодо мобілізації.

Начальник штабу батальйону, керівник проєктного офісу Акселератора МОУ Павло Кишкар переконаний, що влада повинна почати мобілізацію органів місцевого самоврядування ТОТ та апаратів управління державних підприємств.

військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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