"Це атака на ядерну інфраструктуру": політтехнолог Загородній про удар по РЛС в Орську й те, чому Путін блефує
Політтехнолог Тарас Загородній пояснив, що Україна продовжує атакувати територію РФ і навіть російські ядерні обʼєкти, щоб довести США та союзникам, що Кремль блефує про "червоні лінії"
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Нещодавно на слуханні в конгресі республіканці викликали держсекретаря Ентоні Блінкена. На цьому засідання звучали такі речі, про які раніше навіть не говорили. Зокрема, у Блінкена запитали про те, на яких підставах адміністрація Байдена забороняє Україні обстрілювати територію РФ американською зброєю. І Блінкен відповідаючи на ці питання вже не говорив про ядерну ескалацію з боку РФ. Тобто, риторика всередині США починає змінюватись", - пояснив Загородній.
Політтехнолог зауважив, що ядерні погрози Путіна є лише блефом
"Сьогодні Сили борони атакували РЛС в Орську. Ця РЛС належати до ядерної інфраструктури РФ. Таким чином Україна показує США, що всі ці погрози про ядерну зброю є лише блефом Путіна. І ми маємо продовжувати атакувати територію РФ, щоб змінити позицію США повністю", - додав він.
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