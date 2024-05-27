"Це атака на ядерну інфраструктуру": політтехнолог Загородній про удар по РЛС в Орську й те, чому Путін блефує

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Нещодавно на слуханні в конгресі республіканці викликали держсекретаря Ентоні Блінкена. На цьому засідання звучали такі речі, про які раніше навіть не говорили. Зокрема, у Блінкена запитали про те, на яких підставах адміністрація Байдена забороняє Україні обстрілювати територію РФ американською зброєю. І Блінкен відповідаючи на ці питання вже не говорив про ядерну ескалацію з боку РФ. Тобто, риторика всередині США починає змінюватись", - пояснив Загородній.

Політтехнолог зауважив, що ядерні погрози Путіна є лише блефом

"Сьогодні Сили борони атакували РЛС в Орську. Ця РЛС належати до ядерної інфраструктури РФ. Таким чином Україна показує США, що всі ці погрози про ядерну зброю є лише блефом Путіна. І ми маємо продовжувати атакувати територію РФ, щоб змінити позицію США повністю", - додав він.