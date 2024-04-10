Це неповага, що людей забирають невідомо на скільки, - нардеп Княжицький

Про це він сказав у етері Еспресо.

"У нас дійсно не вистачає людей в армії і військові бояться, якщо буде демобілізація через 36 місяців (а ми пам'ятаємо, що в перші дні пішло найбільше людей - добровольці й ті, кого призивали), то в принципі нікому буде воювати. Але людям хочеться знати якісь межі - чи це на все життя, чи це на якийсь час і коли почали обговорювати ці 36 місяців, то сама влада запропонувала внести цей пункт, а потім вони передумали, потім вони цей пункт забрали звідти й вже військові, які є в армії, вони сподівалися, що це буде, а потім сама влада це скасувала, сказала: ми не подумали, ми ризикуємо, може нам людей не буде вистачати", - пояснює Княжицький.

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За словами нардепа, виключення пункту про демобілізації із законопроєкту показують неприйнятне ставлення до чинних та майбутніх захисників нашої країни.

"У ставленні до військовослужбовців - це таке трохи хамство і неповага, як, до речі, і в ставлені до тих нових осіб, які будуть мобілізованими. Тому що ми ж мали б якось заохочувати людей, щоб вони хотіли мобілізуватися, а коли тебе забирають силою і є багато репресивних методів у законі й невідомо на скільки, то у багатьох людей виникає, звичайно, питання і немає великого бажання йти служити, що дуже погано, тому що для нас це життєво важливо", - підсумував Княжицький.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Цим законопроєктом передбачалося положення щодо демобілізації військовослужбовців після 18 чи 36 місяців безперервної служби.

Парламентський Комітет із питань нацбезпеки й оборони завершив розгляд усіх поправок до законопроєкту про мобілізацію. Їх було 4269.

9 квітня з'явилася інформація про те, що комітет виключив положення щодо демобілізації й ротації військовослужбовців з урядового законопроєкту про мобілізацію, який готувався до другого читання. Виключення питання демобілізації з законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у листі до міністра оборони Рустема Умєрова. Повідомлялося, що Уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт.

Нагадаємо, Комітет ВР виключив питання демобілізації із законопроєкту про мобілізацію, його розглянуть окремо.

Сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10379 про посилення відповідальності за військові правопорушення. А також ухвалила за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. За документ проголосував 281 нардеп.

Депутат Київради, військовослужбовець Вадим Васильчук наголосив на важливості чіткого регулювання процесу мобілізації та рекрутингу, аби громадяни, які бажають служити, мали зрозумілі умови та не втрачали довіри до системи.