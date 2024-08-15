"Це носії мови, та чи є вони носіями ідентичності": історик Алфьоров про україномовних жителів Курської області

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Якщо там хтось розмовляє українською, то це люди, які є носіями мови, та чи є вони носіями ідентичності - це велике питання. Тому що Путін і радянська влада не виконували жодних міжнародних постанов, про які вони підписувалися, про корінні народи, про підтримку культурного історичного права на освіту, і зрозуміло. Є відео, де в цілому літературною українською навіть говорять, але це відбувалося по суті на власних якихось своїх, скажімо, первинних базових знаннях родинних, мова продовжувала існувати", - вважає Олександр Алфьоров.

Історик зауважив, що хоч частина цих земель і належала Україні й українці там справді проживали, але населення підпало під русифікацію.

"Проте в ХХ столітті, після того, як ці території відірвали від Української Народної Республіки, пізніше від Української держави Павла Скоропадського, то на цих територіях Росія проводила масову русифікацію. І я навів цифру, що в Курській області в 20-х роках ХХ століття було майже чверть українців, а от наприкінці 80-х років, 89-й, здається, потім 2000 роки, ця цифра вже становила 1,7-1,3%, тому русифікація була шаленою, ніхто не робив ні українських шкіл, ні українських класів, ні українських бібліотек поготів, тобто це територія русифікована", - додав історик.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

12 серпня тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState їхня кількість становить 44.

13 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони контролюють 74 населені пункти на Курщині.