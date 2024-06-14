У Defence Express вказали на головну проблему із використанням ЗРК Patriot в Україні
Головний редактор Defence Express Олег Катков наголосив, що Україні потрібні зенітні ракетні комплекси Patriot саме з ракетами, проте у світі їх не так багато виробляють
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Patriot доволі гнучкий як комплекс, але загальне обмеження - вважається, що він підтримує до восьми пускових. Зазвичай у країнах значно менше, тобто 8 пускових - це вже такий роздутий зовсім штаб. Зараз взагалі, наприклад, Швеція замовила три пускові на одну РЛС і на один командний пункт. Треба розуміти, що більше, мені здається, проблема з передачею Patriot полягає у забезпеченні цих комплексів ракетами", - наголосив Катков.
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Військовий експерт нагадав, що виробництво боєприпасів до цих зенітних ракетних комплексів є досить обмеженим.
"За офіційними й публічними даними, які лунали від керівників компаній, що виробляють ці ракети, мова йде про Raytheon. Там повідомили, що на рік виробляють 240 ракет GEM-T, які призначені для збиття літаків та інших аеродинамічних цілей. А у Lockheed Martin і Пентагоні заявляли, що на рік виробляють лише 500 ракет MCP, які призначені для перехоплення балістичних ракет та гіперзвукового озброєння. Тобто кількість самих ракет, які виробляються обмежена і вони вже розподіляються на всіх операторів Patriot у світі. Звісно не всі використовують ці ракети так активно, як Україна. Наприклад, за підсумками Rammstein оголошується, що Європейські країни будуть постачати Україні сотню ракет - в наших умовах треба розуміти, що навіть сотні ракет до Patriot нашкребти не так просто, як би хотілося", - підсумував головний редактор Defence Express.
- 11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував поставку нового пакета допомоги Україні, який міститиме систему ППО Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси. Водночас очільник міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що країна разом із союзниками надає 100 ракет до батарей Patriot.
- Президент США Джо Байден схвалив розміщення ще однієї ракетної системи Patriot в Україні.
- Голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра заявив, що перекидання через територію Польщі установки Patriot є небезпечним для країни.
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