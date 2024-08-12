"Україна діє в рамках міжнародного права": політолог Левусь про застосування зброї партнерів на території РФ
Політолог-міжнародник аналітичного Центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь вважає, що західні партнери не забороняють застосовувати їхню зброю по території РФ, оскільки Україна діє в рамках міжнародного права
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Нічого кардинально нового у дозволі застосовувати зброю партнерів не сталось. Всі наші партнери не забороняли застосовувати свою зброю по території РФ. Заборона діє лише про далекобійні ракети, які мають оперативно-стратегічний рівень. Щодо техніки, артилерії й інших озброєнь, які мають тактичний рівень, ніхто нам не забороняв застосовувати", - пояснив Левусь.
Політолог наголосив, що Україна діє в рамках міжнародного права й може застосовувати різні методи для відбиття агресії Росії.
"Кардинальних змін щодо дозволу застосування зброї партнерів по території РФ немає. І тут зрозуміло чому. Нам дійсно не забороняють застосовувати технік, артилерію та інші види озброєнь, оскільки діємо згідно з міжнародним правом. Ми маємо право застосовувати різні засоби для відбиття агресії Росії. До того ж для Заходу всі види зброї, які ми застосовуємо на території РФ, не несуть надто символічного значення й не застосовуються вглиб російських територій", - додав він.
Що відомо про події в Курській області
У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.
7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".
The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.
У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.
10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській і Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.
11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.
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