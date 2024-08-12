Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Україна діє в рамках міжнародного права": політолог Левусь про застосування зброї партнерів на території РФ
Ексклюзив

"Україна діє в рамках міжнародного права": політолог Левусь про застосування зброї партнерів на території РФ

Віталій Бесараб
12 серпня, 2024 понедiлок
19:53
Війна з Росією ЗСУ

Політолог-міжнародник аналітичного Центру "Об'єднана Україна" Дмитро Левусь вважає, що західні партнери не забороняють застосовувати їхню зброю по території РФ, оскільки Україна діє в рамках міжнародного права

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Нічого кардинально нового у дозволі застосовувати зброю партнерів не сталось. Всі наші партнери не забороняли застосовувати свою зброю по території РФ. Заборона діє лише про далекобійні ракети, які мають оперативно-стратегічний рівень. Щодо техніки, артилерії й інших озброєнь, які мають тактичний рівень, ніхто нам не забороняв застосовувати", - пояснив Левусь.

Політолог наголосив, що Україна діє в рамках міжнародного права й може застосовувати різні методи для відбиття агресії Росії.

"Кардинальних змін щодо дозволу застосування зброї партнерів по території РФ немає. І тут зрозуміло чому. Нам дійсно не забороняють застосовувати технік, артилерію та інші види озброєнь, оскільки діємо згідно з міжнародним правом. Ми маємо право застосовувати різні засоби для відбиття агресії Росії. До того ж для Заходу всі види зброї, які ми застосовуємо на території РФ, не несуть надто символічного значення й не застосовуються вглиб російських територій", - додав він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській і Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

11 серпня партизанський рух "Атеш" повідомив про перекидання російської 810-ї бригади з Покровського напрямку (Донеччина) на Курщину. Перед цим згадана бригада окупантів діяла на Херсонщині.

Читайте також: Війна заглиблюється в Росію: як український наступ у Курській області змінює динаміку конфлікту. Пояснюємо

Теги:
Відео
Україна
ЗСУ
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Курськ
Читайте також:
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині (11 серпня 2024 року)
Автор
11 серпня, 2024 неділя
Кадирівці вперше здалися в полон на Курщині: в глибокому тилу, без жодного супротиву
Командир кадирівського спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов
Автор
11 серпня, 2024 неділя
Жителі Курщини та строковики здають ЗСУ координати кадирівців, - InformNapalm
Запорізька АЕС
Автор Катерина Єсікова
12 серпня, 2024 понедiлок
Енергоатом пояснив, чому могла виникнути пожежа на Запорізькій АЕС
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.75
    Продаж 45.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
12 серпня
20:48
Оновлено
До Києва прибула двопартійна делегація зі США: сенатори закликали зняти обмеження на удари американською зброєю по території РФ
20:44
Ексклюзив
ЗСУ
Операція ЗСУ в Курській області матиме серйозні наслідки, в тому числі й для оборони нашої країни, - нардеп Костенко
20:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Шок і несподіванка для РФ: у світі коментують події на Курщині. Колонка Сергія Згурця
20:29
Оновлено
Олександр Хейл
ВАКС обрав запобіжний захід щодо ексзаступника міністра енергетики Хейла
20:25
Ексклюзив
ЄСПЛ
Через відсутність законодавства про цивільні партнерства, Україна вважатиметься порушницею Європейської конвенції з прав людини, - нардепка Совсун
20:01
OPINION
Оксана Забужко
Духовним патроном Курської операції варто визнати Мазепу
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 901-го дня війни: у РФ визнали втрату 28 населених пунктів на Курщині, прикордонники на Бахмутському напрямку ліквідували пункт управління БПЛА
19:59
міни, замінований пляж
В Україні стартував проєкт із навчання протимінній діяльності за допомогою БПЛА: кого залучили
19:51
Український пілот Бджоляр у повітряному бою без зброї знищив російський літак. Йому просять присвоїти звання Героя України
19:10
Резерв+
В Україні планують запровадити електронні направлення на ВЛК через Резерв+
19:07
Казино
Україна конфіскує понад 2,2 млрд грн з рахунків онлайн-казино, пов'язаного з Росією
18:59
Greenpeace
Greenpeace закликав МАГАТЕ провести розслідування щодо пожежі на ЗАЕС
18:51
Держспецзв'язку попереджає про масову розсилку шкідливого програмного забезпечення від імені СБУ
18:41
Володимир Зеленський
Операція на Курщині, повернення полонених: Зеленський провів засідання Ставки
18:35
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:19
ЗСУ, зброя, Міноборони
СБУ: РФ може інсценувати злочини проти цивільних Курщини, щоб звинуватити в них Україну
18:03
OPINION
Костянтин Корсун
Чому нічого схожого на Дію немає у країнах розвинутої демократії
17:52
На фото: Джеймі Лі Кертіс і її "Оскар"
Акторка Джеймі Лі Кертіс стала почесною докторкою Американського інституту кіномистецтва
17:46
Анонс
KyivBookFest
Другий KyivBookFest оголосив програму 
17:41
Оновлено
Курська область
Влада РФ заявила, що на Курщині ЗСУ контролюють 28 населених пунктів, DeepState пише про 44
17:33
Анонс
Шефест 2024 - афіша фестивалю
Десятий Ше.Fest 2024 оголосив дати фестивалю
17:30
Ексклюзив
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій
ОСУВ "Таврія": росіяни передислоковують деякі підрозділи на Курщину, але їхня кількість порівняно невелика
17:29
Херсон
ООН відкриє офіс у Херсоні
17:22
Журналісти оприлюднили супутникові знімки руйнувань на газовимірювальній станції в Курській області
Журналісти оприлюднили супутникові знімки руйнувань на газовимірювальній станції в Курській області
17:02
Селін Діон
"Не було дозволено": Селін Діон розкритикувала використання її пісні на передвиборчому мітингу Трампа
17:01
Олександр Лукашенко
У Білорусі пропонують запровадити кримінальну відповідальність за погрози в бік Лукашенка та його рідних
16:52
на фото: Себастьєн Лекорню
Умєров та міністр оборони Франції Лекорню поговорили телефоном: про що говорили
16:32
СБУ затримала "підпільного" представника партії Шарія та ще двох прокремлівських агітаторів у трьох регіонах України
16:21
Гвен Стефані
Співачка Гвен Стефані отримала травму і скасувала концерт у США
16:20
Швидше та зручніше: у Пенсійному фонді з'явилась можливість поширювати додаткові документи через Дію
16:05
OPINION
Юрій Богданов
Лукашенко демонструє, наскільки складно Путіну
15:57
Ексклюзив
ЗСУ
З оперативно-стратегічної точки зору операція на Курщині тільки починається, - експерт Лакійчук
15:56
Системи протиповітряної оборони Patriot у Польщі
Польща підписала угоду на $1,2 млрд щодо виробництва 48 пускових установок для Patriot
15:20
щеплення вакцинація
МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу
15:15
евакуація
Від початку евакуації із Сумщини вивезли 19,8 тис. людей
14:56
Google
Google повністю припиняє монетизацію для російських YouTube-блогерів, - росЗМІ
14:56
Наталка Діденко
Якою буде погода 13 серпня та коли чекати на пік спеки: прогноз від Наталки Діденко
14:22
YARMAK
Репер та військовий YARMAK отримав відзнаку від головнокомандувача ЗСУ
14:21
україна німеччина
Міноборони Німеччини заявило, що Україна вільна у застосуванні німецької зброї в межах міжнародного права
14:03
OPINION
Віктор Мороз
Курський прорив: у пошуках сенсу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV